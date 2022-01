Protection du téléphone : protection de la confidentialité et des données sur votre appareil mobile

Nous devons avoir les compétences nécessaires pour faire face aux problèmes de confidentialité et de sécurité de nos données de téléphonie mobile



Par Dipesh Shah

Alors même que nous nous dirigeons vers une meilleure normalité, la pandémie a définitivement changé notre relation avec la technologie, accélérant la transition vers la numérisation. Nous travaillons désormais à domicile, étant informés des dernières tendances technologiques, profitant des innovations des médias en ligne et du shopping alors que le smartphone continue d’occuper le devant de la scène dans nos vies. Pour beaucoup d’entre nous, il a remplacé nos ordinateurs portables et portefeuilles, et même les clés de la maison.

Même si nous élargissons l’utilisation d’un smartphone, nous devons apprendre à être conscients et avoir les compétences nécessaires pour faire face aux problèmes de confidentialité et de sécurité de nos données et de nos comportements. Bien que notre préparation à la sécurité informatique ait augmenté en ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, à mesure que le travail se déplace vers le smartphone, cela attirera ceux qui pourraient échanger votre confidentialité et votre sécurité à leur profit. Par exemple, la société de cybersécurité IronNet a signalé que les cyberattaques ont augmenté de 168 % entre mai 2020 et mai 2021, les attaques contre les smartphones devenant l’une des plus grandes menaces de cybersécurité dans la région Asie-Pacifique.

Alors que les développeurs peuvent avoir besoin de créer des portes dérobées logicielles pour les applications et autres logiciels pour un accès facile lors du dépannage, les pirates, souvent, sont capables de découvrir les portes dérobées, exposant nos données et notre confidentialité. Pour empêcher un tel accès backdoor non autorisé, il est préférable de ne pas télécharger d’applications non autorisées qui pourraient introduire des logiciels malveillants ou des logiciels espions dans nos smartphones.

Les pirates et les cyber-attaquants sont à la recherche de vulnérabilités logicielles zero-day qui peuvent avoir été découvertes mais pas encore corrigées par les OEM. Le plus grand danger est l’enracinement qui désactive la plupart des fonctions de sécurité internes d’un système d’exploitation. Certains OEM ont des fonctionnalités matérielles et micrologicielles intégrées qui protégeront votre appareil de ces vulnérabilités zero-day en rendant difficile le démarrage de code non fiable sur votre appareil. Si le logiciel n’est pas signé numériquement par un membre de la chaîne de confiance OEM, le téléphone ne chargera pas du tout le logiciel. La signature numérique garantit, avec une assurance cryptographique, que le logiciel du système d’exploitation en cours de chargement n’a pas été modifié. Cela élimine une technique préférée pour l’enracinement des téléphones.

La protection par annulation est une autre méthode utilisée par les OEM pour empêcher les pirates de charger une version obsolète et non sécurisée du micrologiciel du téléphone.

La sécurité d’un appareil doit couvrir le matériel, les logiciels, les systèmes et les applications. Des mesures de sécurité intelligentes et complètes sur les téléphones sont nécessaires pour détecter tout compromis avec l’appareil ou les données. Du côté de la confidentialité, les utilisateurs ont besoin de contrôler les données et les autorisations accordées à leurs applications et dans quel but. La plate-forme de sécurité de niveau défense de Samsung, Knox, par exemple, garantit que les données de vos smartphones sont sécurisées et que les utilisateurs disposent d’outils simples pour gérer la confidentialité de leurs données.

Lorsque vous êtes à la maison, partager vos appareils avec vos frères et sœurs, votre conjoint et vos parents est inévitable. Beaucoup d’entre nous, cependant, ont tendance à avoir certains aspects de notre vie numérique que nous voulons garder discrets. Des solutions telles que la vie AltZ de Samsung permettent aux utilisateurs de passer rapidement du mode privé au mode public en appuyant sur un bouton lors du partage de leur téléphone.

La sécurité des appareils des utilisateurs et la confidentialité des données sont un sujet extrêmement important aujourd’hui. Les consommateurs devraient passer du temps à comprendre et à utiliser les outils fournis par les OEM. Ils proposent régulièrement des mises à jour de sécurité aux utilisateurs, qu’il convient d’installer au plus tôt pour protéger les données sur leurs smartphones.

L’écrivain est directeur général, Samsung R&D Institute, Bangalore

