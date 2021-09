Protéger e-Rupi contre les abus : les défis à venir

Pour étendre la portée des systèmes de paiement numérique comme e-Rupi, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est nécessaire.

L’Inde a fait un grand pas vers les transactions numériques avec le lancement d’e-Rupi par la Reserve Bank of India (RBI). Une mise en œuvre réussie de l’e-Rupi réduirait non seulement l’argent noir, mais garantirait également la documentation des dépenses de la devise, car le paiement numérique n’est autorisé que sur une liste de transactions autorisées.

« L’un des plus grands avantages d’e-Rupi est qu’il est totalement sans contact et sans papier, et parce que toutes les transactions sont numériques, la surveillance et le suivi de l’utilisation peuvent être effectués très facilement pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus. Grâce à l’identification liée à Aadhaar, le gouvernement peut contrôler que les prestataires de services fournissent des services réels destinés aux bénéficiaires, par opposition aux prestations en espèces. L’essor des paiements numériques s’est principalement produit dans la fourniture de biens et de services privés. Le produit de paiement e-Rupi exploite désormais efficacement l’architecture de paiement numérique pour la fourniture de biens et services publics », a déclaré Shilpa Mankar Ahluwalia, responsable (FinTech), Shardul Amarchand Mangaldas.

Pour étendre la portée des systèmes de paiement numérique comme e-Rupi, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est nécessaire. Une telle monnaie sera régie par la RBI et serait adossée à une monnaie physique.

« Une CBDC changera fondamentalement l’écosystème des paiements de l’Inde. Il est important de comprendre qu’une CBDC est distincte d’un instrument de paiement qui permet les paiements numériques ; ceux-ci sont essentiellement tous adossés à de la monnaie physique sous forme de dépôts auprès d’une banque ou d’une entité de paiement agréée. Une CBDC en revanche sera elle-même délivrée sous forme numérique et « stockée » auprès de la RBI. Une CBDC n’est pas nécessairement convertible en monnaie physique. L’utilisation et l’adoption importantes d’une CBDC signifieront par conséquent une transition massive vers les paiements numériques, alimentant l’essor déjà croissant des paiements numériques », a déclaré Ahluwalia.

S’exprimant sur l’impact d’une telle monnaie numérique sur le système bancaire, Ahluwalia a déclaré : « Une macro-question clé est de savoir comment une CBDC changera le rôle et le fonctionnement des banques et autres opérateurs de paiement agréés. Les plateformes Fintech alimentant les solutions de paiement numérique développeront probablement de nouveaux produits liés à l’utilisation de CBDC. À mesure que les consommateurs se tournent vers la CBDC, les banques peuvent toutefois être confrontées à des dépôts plus faibles, ce qui aura des implications importantes pour le crédit et le marché financier. »

Cependant, pour éviter les abus et protéger l’e-Rupi ou une CBDC, la RBI doit disposer d’un cadre approprié.

« La RBI devra également réfléchir à plusieurs implications juridiques lors de l’élaboration d’un cadre : par exemple, quel est le niveau de KYC à entreprendre lors de l’émission de CBDC (et qui entreprendra ces processus), les transactions seront-elles anonymes (comme c’est le cas pour la monnaie physique) et si la CBDC peut être utilisée à la fois pour les paiements de détail et de gros. L’introduction d’une CBDC déclenchera certainement une nouvelle poussée d’innovation dans les paiements numériques, liée en grande partie aux choix de conception que la RBI fait lors de l’évolution d’un cadre », a déclaré Ahluwalia.

