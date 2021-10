Protéger le journalisme de Google : l’Australie utilise les lois antitrust

(Oatawa/.)

Pour protéger le journalisme des Big Tech, nous devrions suivre l’exemple de l’Australie.

Aujourd’hui, près de la moitié des comtés des États-Unis n’ont qu’un seul journal, tandis que près de 200 comtés n’ont aucun journal local. Au cours des deux dernières années, 300 publications ont été fermées, avec plus de 6 000 journalistes licenciés.

Google et Facebook attirent 80 % des dépenses publicitaires numériques et 45 % de toutes les dépenses publicitaires aux États-Unis. D’une part, les géants de la Big Tech aident les fournisseurs d’informations en diffusant leurs actualités. Mais avec l’autre, ils siphonnent tellement de leurs revenus publicitaires (les deux tiers de toutes les recherches sur Google ne donnent même pas lieu à un clic en dehors de Google) qu’ils peuvent à peine survivre. Et beaucoup ne l’ont pas fait.

Pour protéger tous les éditeurs, mais surtout les plus petits, les États-Unis devraient suivre l’Australie, qui a commencé cette année à utiliser des lois antitrust sur la concurrence pour débloquer des paiements suffisamment importants pour aider le journalisme à survivre.

Le code de négociation des médias d’information, adopté en février de cette année, exige que les plateformes technologiques dominantes négocient et rémunèrent les éditeurs d’actualités en Australie pour l’utilisation de leur contenu en ligne. Au lieu de pousser les plateformes numériques à payer plus pour les médias en renforçant les lois sur le droit d’auteur, comme l’a fait l’Europe, l’Australie a conçu une loi antitrust qui améliore le pouvoir de négociation des entreprises médiatiques et traite chaque négociation comme s’il s’agissait d’un règlement financier dans un accord antitrust procès. Le code oblige les entreprises technologiques à un arbitrage obligatoire avec les médias pour le paiement de la valeur qu’elles obtiennent en ayant leur contenu d’actualité dans les fils d’actualité et les résultats de recherche.

La solution australienne est élégante et efficace. La loi déploie une méthode d’arbitrage de l’offre finale si les parties ne parviennent pas à un accord sur l’indemnisation, ce qui oblige les deux parties à soumettre une offre finale à un arbitre et autorise l’arbitre à en choisir une. Cette mesure incite les deux parties à faire une offre légitime. Deuxièmement, il contient également une protection qui permet de garantir qu’un accord est conclu : si une négociation échoue, l’entreprise de technologie ne peut pas boycotter le contenu de cet éditeur. Il doit héberger tout le journalisme australien sur son réseau ou n’en diffuser aucun.

Initialement, Google et Facebook se sont opposés à la loi et ont menacé de se retirer d’Australie. Cependant, l’Australie a clairement exprimé sa détermination à adopter la loi, et Google est donc revenu sur sa menace et a signé des accords pour payer les sociétés de médias australiennes. Dans l’un des premiers accords conclus, Google a accepté de payer à Nine Entertainment Co., propriétaire du Sydney Morning Herald et de The Age, plus de 30 millions de dollars en espèces par an pour l’utilisation de son contenu d’information pendant cinq ans. Et peu de temps après, Google a conclu un accord mondial de trois ans avec le conglomérat médiatique News Corp. appartenant à la famille Murdoch pour que ses marques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, telles que le Wall Street Journal et le New York Post, soient présentées dans le Google Vitrine de l’actualité.

Facebook a été plus lent à venir. Au début, la plate-forme a riposté en empêchant les utilisateurs australiens de partager ou de visualiser du contenu d’actualité sur sa plate-forme. Après cinq jours, il a accepté de lever l’interdiction parce que des modifications de dernière minute au code ont été apportées. Depuis que la loi a été promulguée, Facebook, comme Google, a passé ses propres accords avec des fournisseurs d’informations, notamment News Corp. et d’autres.

Les petits journaux ont énormément bénéficié. L’agence de presse australienne Country Press Australia (CPA), qui comprend plus de 180 publications régionales et locales, a conclu un accord avec Google. Selon Mumbrella, 70 des publications de CPA apparaîtront dans le Google News Showcase, et Google paiera CPA pour organiser le contenu du programme. Ces petits éditeurs n’auraient autrement pas eu la possibilité d’obtenir une compensation, selon David Chavern, président de la News Media Alliance, basée aux États-Unis.

Une approche similaire à celle de l’Australie a été introduite au Congrès sous la forme de la loi bipartite sur la concurrence et la préservation du journalisme (JCPA). Également connu sous le nom de « Safe Harbor Bill », il suspendrait les restrictions antitrust pendant quatre ans pour permettre aux éditeurs de s’unir pour négocier avec Facebook et Google une compensation équitable pour le contenu de l’actualité. Actuellement, aucune société d’information n’est en mesure de négocier seule avec Google.

Le représentant David Cicilline (D., RI) a également suggéré qu’il essayait d’ajouter une disposition au projet de loi pour que le gouvernement fédéral serve d’arbitre final si un accord ne peut être conclu, comme la disposition d’arbitrage obligatoire de l’Australie code. Les partisans espèrent que le projet de loi progressera davantage cet automne.

Et le temps presse. Google travaille déjà dur pour présenter des médias individuels sur Google News Showcase pour des montants en dollars comparativement très bas. Il essaie de conclure ces accords séparés pour éliminer les gros, ce qui laisserait alors tous les journaux locaux impuissants à se débrouiller seuls. Mais si le Congrès adopte bientôt la législation, permettant aux sociétés de presse de se regrouper, tous les journaux pourraient recevoir des accords de compensation équitables avec Big Tech.

Quelque chose à considérer

Si vous avez apprécié la lecture de cet article, veuillez envisager de vous joindre à notre combat en faisant un don à notre Webathon d’automne. Votre contribution nous permet de poursuivre notre mission de dire la vérité et de défendre les principes conservateurs.

Si vous avez apprécié la lecture de cet article, veuillez envisager de vous joindre à notre combat en faisant un don à notre Webathon d’automne.

Soutenez notre mission

Clare Morell est analyste des politiques au Centre d’éthique et de politique publique, où elle travaille sur le Big Tech Project. Elle a travaillé au bureau du conseil de la Maison Blanche et au ministère de la Justice pendant l’administration Trump.