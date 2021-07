Protéger l’environnement, le meilleur vaccin contre les futures pandémies

25/07/2021 à 16h00 CEST

Préserver l’environnement est le meilleur vaccin contre les futures pandémies: La plupart des maladies infectieuses trouvent leur origine dans des processus déclenchés par de graves changements dans l’environnement, presque toujours par des actions humaines. Une telle affirmation catégorique correspond aux membres du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTM), qui conseille le ministère de la Science et de l’Innovation et accompagne le Gouvernement dans les questions scientifiques liées au covid-19 et à ses conséquences futures.

Le GTM, dans deux nouveaux rapports qui viennent de paraître, analyse les aspects environnementaux du coronavirus. Comme détaillé, la crise pandémique actuelle a ses origines « dans des processus naturels qui sont déclenchés, dans la plupart des cas, par de graves altérations environnementales.

« Les effets du changement global résultant de la déforestation et de la perte d’habitat naturel, de la surpopulation dans les zones sauvages, de la surexploitation du gibier et de la faune, du surpâturage et d’autres activités entraînent augmentation de l’exposition humaine aux agents pathogènes libres& rdquor;, soulignent les experts.

“Si l’on examine les plus de 250 pandémies subies par l’humanité, il est frappant de constater que la proportion d’entre elles générées par des agents pathogènes d’origine animale (zoonotiques) a considérablement augmenté au cours des deux derniers siècles”, soulignent-ils.

70% des nouvelles maladies apparues chez l’homme au cours des cinq dernières décennies (maladies émergentes) sont d’origine animale, comme presque toutes les pandémies connues, comprend le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Pour cette raison, le GTM préconise de dépasser les approches actuelles de l’action pandémique, basées sur «la réponse à la maladie après son apparition avec des mesures de santé publique et des solutions technologiques, en particulier la conception et la distribution rapide de méthodes de diagnostic, de nouveaux vaccins et thérapies».

Une meilleure compréhension de la biodiversité est nécessaire

Le groupe d’experts recommande d’emprunter une autre voie : adopter une série de actions urgentes, qui nécessitent « une meilleure compréhension de la biodiversité à l’échelle planétaire, une exploration et un inventaire plus exhaustifs de la biodiversité des micro-organismes sauvages et de leur potentiel pathogène, et une meilleure compréhension des processus d’évolution et de coévolution des agents pathogènes et des hôtes ».

Comme détaillé dans les rapports, ces actions nécessitent « des recherches scientifiques dans le séquençage du génome et la documentation des variantes virales, l’exploration de nouveaux réservoirs sauvages, identification et surveillance d’éventuelles flambées pandémiques avec des systèmes d’alerte précoce efficaces et le développement de pratiques de restauration écologique visant à atteindre l’immunité du paysage ».

Les experts de la santé et de la faune ont mis en garde ces dernières décennies contre la risques pour la santé publique liés aux contacts non contrôlés entre les populations humaines et les animaux sauvages, par la destruction de l’habitat, le commerce illégal ou mal réglementé d’espèces sauvages et la vente d’espèces sauvages sur les « marchés du frais ».

Ainsi, le GTM, qui prépare des rapports et propose des mesures pour améliorer la réponse aux crises similaires à la pandémie actuelle, indique que des mesures à moyen et long terme nécessiteront «accords internationaux au plus haut niveau et actions locales avec de nouvelles mesures de contrôle& rdquor ;. Et aussi “la régulation des potentiels foyers locaux de transmission de pathogènes émergents”.

Le GTM soutient la Initiative Une seule santé (une seule santé), qui vise une santé optimale pour les personnes, les animaux et l’environnement. Et il souligne que pour améliorer et optimiser les stratégies de surveillance épidémiologique, précisément cette approche One Health devrait être adoptée.

Depuis 1960 il y a 30% de maladies infectieuses

« Elle doit être soutenue à tous les niveaux de prise de décision, du global au plus local, et dans toutes les politiques ou sphères de la société (de l’école au travail, etc.), en reconnaissant les interconnexions complexes entre la santé des personnes, les animaux, les plantes et notre environnement partagé & rdquor;, note le GTM.

L’équipe consultative du ministère est composée de 16 chercheurs et experts dans des domaines tels que la biotechnologie, la biochimie, la médecine, la physique, le droit, la biologie moléculaire, l’économie, les mathématiques ou la psychologie.

Les considérations du GTM rejoignent celles exprimées par d’autres chercheurs, qui suggèrent que la déforestation, les établissements humains dans les habitats fauniques, la production agricole et animale et l’urbanisation excessive ont entraîné 30% de maladies infectieuses supplémentaires depuis 1960 et avec la possibilité de devenir pandémique.

Un récent rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) conclut que le modèle de consommation actuel et la dégradation des systèmes naturels qu’il entraîne augmentent le risque de pandémie. « Puisqu’il n’y a pas de politiques de protection efficaces, les virus et bactéries infectieux trouvent un espace libre pour se propager rapidement », précise le texte.

La même chose est affirmée dans un article publié il y a quelques semaines dans la revue scientifique « Environmental Research & rdquor; introduisant le terme “maladie anthropocène & rdquor; et souligne que la pandémie de covid-19 en est un exemple clair, puisque l’origine de cette zoonose serait située sur le marché de Wuhan, dans lequel diverses de ces altérations environnementales sont encourues à des fins économiques, comme la capture d’espèces exotiques ou la commercialisation et la consommation mal régulée des animaux.

