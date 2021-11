Protéger les appels de prêts de bonne foi stimulera la croissance du crédit

Même si les banques craignent qu’une partie de cette somme ne revienne – le gouvernement n’offre qu’une garantie partielle – elles ont été assez enthousiastes à propos de l’ELGCS parce que le gouvernement a soutenu le programme.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman doit rencontrer les dirigeants des banques la semaine prochaine, ostensiblement pour les inciter à prêter. L’inquiétude du gouvernement est compréhensible, la croissance des prêts a été tout sauf lente. La hausse du crédit non alimentaire est restée stable à 0,1% entre le 26 mars et septembre ; même sur une plus longue période jusqu’au 24 septembre, la croissance est modeste à 6,8 %. Encore une fois, une grande partie de cela a été sous la forme de prêts de détail parce que les banques prétendent qu’il y a peu de demande de la part des entreprises. Certes, il y a eu pas mal de décaissements dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence, le programme promu par le gouvernement pour aider les MPME ; un gros crore de Rs 3,5 à 4 lakh a été prêté à de plus petites entreprises. Même si les banques craignent qu’une partie de cette somme ne revienne – le gouvernement n’offre qu’une garantie partielle – elles ont été assez enthousiastes à propos de l’ELGCS parce que le gouvernement a soutenu le programme.

Ainsi, à un moment où l’aversion au risque est élevée, le gouvernement doit probablement initier davantage de ces dispositifs. Il y a ceux qui diront que cela a un coût budgétaire, dans le cas où certains prêts tournent mal, et donc risqués. Mais c’est un risque à prendre car il pourrait créer un cercle vertueux et donner à la reprise naissante l’impulsion nécessaire. Le fait est que les banquiers restent réticents, voire effrayés, à prendre des risques ; ils sont réticents à prêter à des entreprises dont la cote de crédit est inférieure à AA. Ils ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de prendre le moindre risque. Bien qu’il leur appartienne de prendre des risques calculés et mesurés, le problème est qu’ils craignent le harcèlement en cas de mauvaise exposition. Compte tenu de la façon dont les hauts dirigeants bancaires – Usha Anantasubramanian, par exemple – ont été si mal traités, c’est une crainte justifiée.

La récente arrestation de l’ancien président de la State Bank of India (SBI) Pratip Chaudhuri était choquante et aurait secoué la fraternité bancaire. Que Chaudhuri ait été arrêté malgré toutes les procédures régulières ayant été suivies dans l’affaire concernée et la transaction ayant été approuvée par le NCLT et même la Cour suprême (SC) est malheureux. Le gouvernement doit s’attaquer à ce problème en modifiant la loi et en comblant les lacunes afin de garantir que les affaires commerciales impliquant des banques soient traitées différemment, et qu’un FIR ne devrait pas conduire à une arrestation immédiate. Le pouvoir d’arrestation peut être nécessaire, mais ne devrait être utilisé qu’avec la discrétion voulue ; cependant, ces pouvoirs, semble-t-il, sont mal utilisés, et le gouvernement doit prévoir une certaine protection pour les banquiers.

La semaine dernière, le ministère des Finances a proposé des directives de responsabilité – pour les prêts qui comportent un certain risque de défaut – pour aider à atténuer l’anxiété des banques du secteur public. À partir d’avril de l’année prochaine, les banquiers du secteur public ne seront pas tenus responsables des prêts «de bonne foi» allant jusqu’à 50 crore de roupies qui se détériorent. De plus, les banques ont bénéficié d’une certaine flexibilité pour l’examen des actifs plus petits, de l’ordre de Rs 10 à 20 lakh. Ces lignes directrices sont utiles, mais le seuil doit être relevé. Bien que nous ne puissions pas avoir de malversations, les banquiers ne peuvent pas être harcelés et pris à partie pour chaque prêt qui tourne mal. Si le gouvernement veut pousser le crédit, il doit rassurer les banquiers qu’il prend des mesures législatives pour les protéger. Le niveau d’aversion au risque menace les flux de crédits ; cela ne peut pas être bon pour l’économie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.