Un groupe d’organisations a écrit une lettre ouverte au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à inclure les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents dans son discours du jour de l’indépendance et à lancer un appel à l’action aux parents, aux enseignants et aux organisations concernées.

La lettre, signée par 22 chefs d’organisations, met en lumière les défis auxquels sont confrontés les adolescents, qui représentent un cinquième (253 millions) de la population du pays. Ces défis incluent l’accès à une éducation de qualité, aux soins de santé, à la nutrition, au conseil et aux problèmes psychologiques, entre autres.

Il cherche également à mettre en lumière les difficultés rencontrées par les jeunes et les adolescents en raison de la pandémie de COVID-19 et des blocages qui en découlent, qui ont conduit à des fermetures d’écoles et à des confinements prolongés à domicile, provoquant finalement une anxiété mentale au milieu de l’incertitude et des insécurités économiques.

«Nous savons que vous êtes préoccupé par le besoin crucial non seulement de protéger la santé et le bien-être des jeunes, mais également de préparer ces futurs dirigeants à tirer parti des opportunités pour amener l’Inde vers de nouveaux sommets. En définissant les « adolescents » comme un groupe distinct avec des exigences uniques, nous pouvons faire le premier pas vers une meilleure compréhension de leurs besoins et, ainsi, protéger nos jeunes champions », lit-on dans la lettre.

« À l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, alors que nous envisageons un avenir meilleur pour notre nation, nous vous serions reconnaissants d’inclure les adolescents indiens dans votre agenda des priorités dans votre discours du jour de l’indépendance. En lançant un appel à l’action à tous les parents, enseignants, organisations et organismes de sauvegarde pour qu’ils écoutent nos adolescents et s’investissent en eux, de nombreux progrès peuvent être réalisés », a-t-il ajouté.

Les signataires sont Poonam Muttreja, directeur exécutif, Population Foundation of India ; Ronnie Screwvala en tant que co-fondateur de la Swades Foundation et des représentants clés d’organisations de premier plan telles que The YP Foundation, FOGSI, PATH India, Gender Alliance, FRHSI et bien d’autres. Les signataires, dans leur lettre au Premier ministre, ont sollicité son intervention pour donner de l’espoir et inspirer le changement. “Votre leadership pour répondre aux besoins de centaines et de milliers d’adolescents qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19 offrira de l’espoir à cette population et inspirera le changement”, ajoute la lettre.

