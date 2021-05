Protéger les producteurs d’électricité: les États doivent honorer les AAE et pousser les réformes discom

Le tarif perçu par les producteurs doit couvrir le risque de toute réduction de puissance par le concessionnaire de distribution pour des raisons autres que la sécurité du réseau ou les contraintes de transport. À moins que les producteurs ne soient protégés, les investissements ne couleront pas dans le secteur.

Le secteur indien de l’électricité a souffert d’inefficacités et de pertes financières importantes. Il y a d’importantes pénuries de demande de pointe, les discomptes sont incapables de payer leurs factures aux producteurs d’électricité, le réseau de distribution n’est pas assez solide pour assurer un approvisionnement optimal en électricité et le vol reste endémique. Avec peu d’initiatives pour réduire les subventions croisées, l’industrie continue de supporter le fardeau du coût élevé de l’électricité. L’Inde tente de renforcer sa capacité solaire – la part de la production d’énergie renouvelable en 2019-20 était de 10% – mais cet effort est également menacé, notamment parce que les gouvernements renient les accords d’achat d’électricité. Certes, le fait que 100% des ménages disposent de l’électricité n’est pas une réussite. Mais si le secteur veut devenir viable pour toutes les parties prenantes et attirer les investissements, il est essentiel de s’attaquer à certains de ses problèmes profondément enracinés.

Parmi les objectifs énoncés dans le nouveau projet de politique nationale de l’électricité figure celui de revitaliser les entreprises de distribution. Malgré plusieurs tentatives pour les rendre viables, les discomptes restent en mauvaise posture financière; leurs impayés collectifs s’élevaient à Rs 82,400 crore à la fin du mois de mars tandis que leur dette collective devrait dépasser Rs 6 lakh crore d’ici mars 2022. Leurs finances ne se sont pas améliorées malgré les plans de secours au fil des ans, dont le dernier pour Es 1.25 lakh crore sous le paquet Atmanirbhar Bharat. Tant que les gouvernements des États ne seront pas pénalisés pour défaut de paiement, il est peu probable que les finances des discomptes s’améliorent un jour.

Étant donné que la capacité à base de charbon serait nécessaire puisqu’elle est rentable, le projet de politique prescrit l’utilisation de la technologie la plus efficace par les centrales au charbon afin de garantir le respect des normes environnementales. Cela suggère à juste titre que toutes les centrales au charbon ne devraient être dotées que d’une technologie ou d’une technologie super critique ou ultra-critique supérieure à celle-ci.

Bien qu’il existe plusieurs usines à gaz dans le pays, la plupart d’entre elles ont été rendues inefficaces en raison de la pénurie de gaz; avec un facteur de charge moyen de l’usine à 23,4%, des investissements d’une valeur de plusieurs milliers de crores de roupies ont été gaspillés. Le projet de politique note le besoin urgent de renforcer la capacité des énergies renouvelables. Cependant, il n’est pas clair comment les producteurs peuvent réduire leurs investissements si les AAE ne sont pas honorés.

De nombreux promoteurs passent leur temps devant les tribunaux dans des litiges coûteux et chronophages. Si l’accent doit être mis sur l’ajout de capacité d’énergie renouvelable, ces problèmes doivent être résolus. Le projet de politique note que «l’incitation perverse» pour les entreprises publiques de distribution de ne pas tirer de pouvoir doit disparaître. Le tarif perçu par les producteurs doit couvrir le risque de toute réduction de puissance par le concessionnaire de distribution pour des raisons autres que la sécurité du réseau ou les contraintes de transport. À moins que les producteurs ne soient protégés, les investissements ne couleront pas dans le secteur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.