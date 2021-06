Protéger l’esprit d’IBC : le NCLT se concentre sur la clause de confidentialité dans la résolution de Videocon Industries bienvenue

Il a demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) d’examiner la question en profondeur et de s’assurer que la clause de confidentialité n’a pas été compromise, dans la lettre ou dans l’esprit.

Le banc de Mumbai du NCLT a bien fait de signaler les résultats de la résolution de Videocon Industries Limited (VIL) et de souligner à quel point l’offre gagnante – de Twin Star Technologies dirigée par Anil-Agarwal – était proche de la valeur de liquidation. En observant, dans son ordonnance, que « de façon surprenante, le demandeur de la résolution a également évalué tous les actifs et passifs des 13 sociétés et est arrivé à presque la même valeur que les évaluateurs enregistrés », le tribunal a rendu un service au processus d’insolvabilité.

Il a demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) d’examiner la question en profondeur et de s’assurer que la clause de confidentialité n’a pas été compromise, dans la lettre ou dans l’esprit. “Même si la clause de confidentialité existe, au vu des faits et des circonstances … un doute surgit quant à l’utilisation en temps réel de la clause de confidentialité”, a écrit le banc composé de HP Chaturvedi et Ravikumar Duraisamy. Twin Star payait Rs 2 962 crore pour VIL contre les réclamations admises de Rs 64 838 crore; en d’autres termes, les créanciers ont accepté une décote d’un incroyable 96%. Les actifs ont été évalués à une juste valeur de Rs 4 069 crore et à une valeur de liquidation de Rs 2 568 crore. En d’autres termes, Twin Star a pu ramener l’entreprise à un peu plus que la valeur de liquidation et bien en deçà de la juste valeur. Certes, la décision finale sur l’ampleur de la décote à prendre, lors de la vente d’actifs stressés devant les tribunaux de l’insolvabilité, appartient aux prêteurs. Néanmoins, les observations du NCLT sont fondamentales et, espérons-le, l’IBBI les examinera. Cela peut présenter un intérêt académique, mais étant donné que le Code de l’insolvabilité et de la faillite est encore un texte législatif relativement nouveau, il est important que toutes les parties prenantes mettent en évidence leurs préoccupations. Le gouvernement a été proactif en modifiant la loi et en insérant de nouvelles sections pour garantir que le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) est équitable. L’affaire VIL-Twin Star attire l’attention sur le fait que les créanciers, parfois, réalisent des montants pitoyablement petits – dans l’affaire Alok Industries, où un énorme crore de Rs 29 523 était en jeu, la récupération n’était que de 17%.

Peut-être y a-t-il une meilleure façon d’arriver au prix final que le gagnant paie. Plus important encore, les informations critiques ne peuvent pas fuir. En effet, sans dénigrer aucun des participants au processus, il est vraiment surprenant que les prêteurs ne se soient pas efforcés d’obtenir un meilleur prix pour l’actif. Sur les 4 376 dossiers admis au CIRP jusqu’à fin mars 2021, environ 30% ont fini en liquidation. Ce n’est pas un petit ratio mais peut-être que les actifs n’étaient pas de bonne qualité. Néanmoins, les prêteurs doivent aux contribuables d’essayer de récupérer autant que possible. Jusqu’en mars 2020, la valeur réalisée par les créanciers financiers, en pourcentage de leurs créances admises, n’était que de 46% ; c’est sans intérêt. Il est également important que les créanciers opérationnels puissent récupérer leurs cotisations ; sinon, nous sommes dans une nouvelle série d’insolvabilités.

