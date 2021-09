Protégez et nettoyez le moteur de votre voiture pour seulement 10 euros avec cet additif qu’Amazon vend à prix cassé | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un bon moyen de préparer votre moteur est de nettoyer le circuit d’huile. Vous pouvez le faire en ajoutant un additif pour le purifier sans passer par la mécanique.

Il est clair que s’il y a un élément que l’on peut classer comme clé dans une voiture, c’est bien le moteur. En fait, c’est ce qui définit correctement une voiture. Il est donc normal que l’entretien du moteur soit la priorité absolue de tout propriétaire de véhicule. ET si vous êtes soucieux de le nettoyer, cet additif est un achat obligatoire, car il est également très simple d’utilisation.

Tout ce dont vous avez besoin est de le verser dans le réservoir d’huile et de démarrer la voiture. C’est toute la complexité d’utiliser ce produit et d’en tirer parti. Il est responsable du nettoyage de l’ensemble du système de circulation d’huile. son le prix est seulement 10 euros sur Amazon, ce qui en fait un achat vraiment abordable.

Il faut dire que bien que son utilisation soit très simple, il vaut mieux que vous suiviez un processus. Avec la voiture qui ne démarre pas et le moteur froid, vous pouvez ajouter ce produit. Ensuite, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 20 minutes. Il vaut mieux que vous soyez dans la rue, pour éviter les gaz nocifs de la voiture dans un endroit fermé.

Et il est également idéal qu’après ces 20 minutes, vous puissiez laisser la voiture à l’arrêt pendant un certain temps. Vous pouvez aller quelque part, comme le garage, ou faire les courses, mais vous feriez mieux de ne pas faire un voyage de 200 km après ce processus.

Les L’additif se mélange à l’huile lorsque l’huile se liquéfie pendant que le moteur tourne au ralenti, et parcourt tout le circuit d’huile. Tous les composants mécaniques, en combinaison avec l’huile de la voiture, laissent des traces qui s’accumulent tout au long du circuit. Plus l’huile est détériorée, plus ce processus est remarquable. Et cela ne fonctionne plus juste pour changer l’huile.

Avec ce nettoyant moteur vous pourrez restaurer le niveau de propreté de l’intérieur de l’hélice, contribuant à un bon entretien de votre voiture, et vous préparant pour que le véhicule puisse parcourir plus de kilomètres avant qu’il ne commence à montrer des signes de panne ou vous devez le supprimer.

Un bon modèle d’utilisation consiste à utiliser l’un d’eux tous les deux changements d’huile. Avec un prix de 10 eurosIl faut dire que le coût est vraiment bas compte tenu du fait que l’effet du produit est à long terme. Même s’il est bon marché, il contribuera de manière significative au soin et à la bonne santé du moteur.

