Protégez les travailleurs des concerts, mais ne perturbez pas l’économie des concerts

Le bras de fer entre les travailleurs des concerts et leurs employeurs a atteint les tribunaux. La Cour suprême a demandé une réponse du Centre à une PIL déposée par la Fédération indienne des travailleurs du transport basés sur des applications (IFAT). La liste des demandes de l’IFAT comprend des prestations de sécurité sociale, une assurance maladie, une pension, des transferts en espèces de 1 175 Rs par jour pour les conducteurs basés sur des applications et de 675 Rs par jour pour les autres jusqu’au 31 décembre ou jusqu’à la fin de la pandémie. Plus important encore, il souhaite que les travailleurs des concerts soient reconnus comme des travailleurs non organisés conformément à la loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs non organisés.

Selon la tournure des événements dans certaines économies occidentales, la balance semble pencher en faveur des travailleurs de concert. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a confirmé une décision antérieure du tribunal du travail selon laquelle les 25 chauffeurs qui avaient déposé une plainte contre Uber sont des employés et non des sous-traitants. Cela a valu aux chauffeurs un salaire minimum, une indemnité de vacances et une pension. Un projet de proposition visant à obliger des entreprises comme Uber, Instacart et Amazon à catégoriser leurs effectifs en tant qu’employés et à leur assurer davantage d’avantages a été introduit dans l’Union européenne. Aux États-Unis, alors que les entreprises de plate-forme ont réussi à bloquer la législation – AB5 en Californie – visant à reclasser les travailleurs des concerts en tant qu’employés, le vent tourne. Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a observé dans une interview en avril « … mais dans de nombreux cas, les travailleurs des concerts devraient être classés comme des employés… ». Walsh a mis le doigt sur la tête lorsqu’il a déclaré que même si le gouvernement n’a pas reproché à ces entreprises les bénéfices qu’elles faisaient, ils veulent s’assurer que le succès profite aux travailleurs. En mai, l’administration Biden avait bloqué une règle de l’ère Trump qui aurait facilité la classification des travailleurs des concerts comme des entrepreneurs indépendants plutôt que des employés, signalant un changement de politique potentiel vers une plus grande protection des travailleurs.

Certes, une législation à cet effet bouleversera l’économie des agrégateurs, augmentera leurs coûts d’exploitation et éventuellement exercera une pression sur les marges bénéficiaires. Les employés permanents peuvent être deux fois plus chers que les embauches contractuelles, voire plus. Les employeurs de la plate-forme souligneront que la force de leur modèle réside dans sa capacité à utiliser les services d’un grand nombre de travailleurs et à les rémunérer pour une tâche spécifique ; de cette façon, ils paient pour le travail spécifié effectué pendant une période définie. Cela signifie qu’ils n’ont pas à se soucier de la productivité des employés à temps plein ; cela réduit les coûts puisque leurs « partenaires » n’ont pas droit aux avantages sociaux des employés à temps plein. À leur tour, les entreprises sont en mesure d’assurer aux clients un certain niveau de service.

C’est peut-être le cas. Mais de tous les comptes, une grande partie des travailleurs de l’économie des petits boulots – les cadres de la livraison, par exemple – est en train de faire un travail très brut. Étant donné que les travailleurs appartiennent aux couches les plus vulnérables de la société, ils ont besoin d’un revenu stable et bien plus que des salaires de subsistance. À l’heure actuelle, on n’est pas sûr que la rémunération du travail effectué soit adéquate. De plus, le problème avec ces accords contractuels quelque peu informels est qu’ils ne résistent pas bien devant un tribunal. Les employeurs peuvent penser que la flexibilité sur le lieu de travail est un avantage, mais la vérité est que dans un pays comme l’Inde, les travailleurs préfèrent être employés par une seule entreprise en échange d’avantages assurés. Le concept de flexibilité séduit davantage les cols blancs. Récemment, Urban Company a modifié ses politiques en réponse aux griefs de son personnel. Cependant, le problème doit être traité au niveau de l’ensemble de l’industrie. Le gouvernement doit inaugurer une législation qui protège les travailleurs de l’économie des petits boulots sans leur permettre de perturber les entreprises. La loi peut spécifier certains salaires et avantages minimaux pour les travailleurs, mais le syndicalisme ne peut pas être encouragé. Tuer ou mettre en faillite les entreprises n’aidera personne, encore moins les travailleurs.

