Protégez vos comptes des bots de phishing: MetaMask avertit les utilisateurs

Portefeuille de crypto-monnaie MetaMask a averti les utilisateurs d’une nouvelle escroquerie de phishing qui se présente comme un site de “ support instantané ”, demandant aux utilisateurs de saisir les phrases d’ouverture de leur portefeuille dans un document Google particulier.

MetaMask a révélé l’arnaque par hameçonnage via son compte Twitter officiel, alertant les utilisateurs que les escrocs utilisent des comptes qui semblent authentiques ou induisent leurs victimes en erreur.

🚨PHISHING ALERT!: Un nouveau type de bot de phishing devient actif. 🎣

👨🏻Vient d’un compte qui a l’air “normal” (mais peu de followers)

📑 Suggère de remplir un formulaire d’assistance sur un site majeur comme Google Sheets (difficile à bloquer).

🪝 Demande votre phrase secrète de récupération. pic.twitter.com/EeHumnmzbE – MetaMask (@MetaMask) 3 mai 2021

Les rapports révèlent que des escrocs ont réussi à arnaquer au moins un utilisateur via leur faux formulaire d’assistance. L’utilisateur demandait s’il y avait un moyen de récupérer son jeton après que MetaMask ait émis l’avertissement d’arnaque.

L’industrie de la cryptographie est de plus en plus ciblée

Le boom de l’industrie de la cryptographie a non seulement attiré plus d’investisseurs, mais a également attiré des escrocs et des acteurs de la menace. Il y a maintenant plus d’incidence d’attaques d’ingénierie sociale dans l’industrie que jamais.

Après avoir terminé l’intégration de l’extension de navigateur, MetaMask est maintenant devenu plus populaire au sein de la communauté cryptographique, en ce qui concerne les portefeuilles cryptographiques pratiques. Le mois dernier, le développeur de portefeuille ConsenSys a signalé que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du portefeuille dépassait 5 millions.

Mais avec la popularité croissante du navigateur, il y a un défi. Le nombre d’escroqueries et d’escrocs imitant le portefeuille a augmenté au fil du temps.

Comment les utilisateurs peuvent protéger leur compte

L’attaque de la “phase de semences pourries” est l’une des escroqueries notables dans lesquelles les acteurs de la menace génèrent des phrases de départ qui peuvent être cooptées lorsque les utilisateurs financent leurs comptes.

Le fournisseur de portefeuille a averti les utilisateurs qu’ils devraient utiliser le lien officiel vers le système de support MetaMask pour éviter d’être victime de l’arnaque. MetaMask a fourni le lien dans la section “Obtenir de l’aide” de l’application MetaMask. Il existe également une disposition permettant aux utilisateurs de signaler les escroqueries par hameçonnage pour aider à réduire le niveau des activités des fraudeurs sur l’application.