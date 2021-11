Protégez vos écouteurs Galaxy avec style grâce à cette coque Game Boy à l’ancienne

Si vous êtes comme moi et que vous aspirez à l’ancien temps où Game Boy était encore une chose, alors avons-nous un accord pour vous ! Cet étui elago GB5 est l’accessoire parfait pour tous ceux qui recherchent les offres de casque Cyber ​​Monday sur les écouteurs Samsung.

Il présente un design Game Boy classique pour que vous puissiez vous aussi revivre le bon vieux temps. Malheureusement, vous ne pourrez pas jouer à de vrais jeux dessus, mais vous pouvez montrer votre style et faire en sorte que vos amis se souviennent suffisamment du fait de jouer à Pokemon Rouge et Bleu pour les inciter à en acheter un eux-mêmes. Ou du moins, envisagez de vous procurer les nouveaux jeux Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl pour la Nintendo Switch.

Que vous possédiez le Galaxy Buds Pro ou le dernier Galaxy Buds 2, elago affirme que l’étui s’adaptera à vos étuis d’écouteurs Galaxy standard grâce à sa conception moulée.

Coque elago GB5 pour écouteurs Samsung Galaxy



Reprenez-le avec cet étui de protection Game Boy d’elago. Son silicone moulé et son adhésif en gel protégeront à coup sûr votre étui de chargement Galaxy Buds tout en permettant le chargement sans fil.

14 $ sur Amazon

Il est fabriqué à partir de silicone premium, il protégera donc votre coque des chutes, notamment grâce à l’adhésif inclus à l’intérieur et au porte-clés. La meilleure partie, outre le design cool qui rendra sûrement vos amis jaloux, est le fait qu’il permettra toujours à vos écouteurs de se recharger sans fil. Et l’indicateur LED sera toujours visible sous le boîtier.

Initialement 20 $, vous pouvez économiser jusqu’à 40 % selon la couleur que vous achetez, et vous en avez le choix entre trois. C’est un excellent achat pour le Cyber ​​Monday pour tous ceux qui possèdent les derniers écouteurs Galaxy, mais agissez vite car les prix ne resteront pas bas très longtemps !

