Protégez votre famille de la vie, des incertitudes de santé dans un seul régime d’assurance

(Source : Vie HDFC)

Les risques et les incertitudes font partie intégrante de la vie et ont des implications financières qui en découlent. Heureusement, il existe des moyens de gérer les risques et de surmonter facilement les événements incertains. L’assurance est l’un de ces outils financiers qui s’avère utile pour gérer les risques liés à la vie et à la santé.

Un décès prématuré du soutien de famille peut compromettre les objectifs financiers des membres survivants de la famille. L’assurance-vie agit comme un outil pour aider les membres survivants d’une famille non seulement à maintenir leur niveau de vie, mais aussi à réaliser leurs rêves et leurs aspirations. De même, en cas de problèmes de santé, en particulier lorsqu’ils sont détectés avec une maladie grave, il est possible que les économies s’épuisent en l’absence d’assurance maladie.

Les risques pour la vie et la santé doivent être pris en charge le plus tôt possible dans la vie afin que l’incertitude à différentes étapes de la vie puisse être gérée sans soucis financiers. Ignorer l’un d’entre eux pourrait nuire à vos finances personnelles et avoir un impact sur les objectifs à long terme des membres de la famille.

Faire face aux incertitudes de la vie

Et quelle est la meilleure façon de gérer les risques de vie et de santé grâce à un seul régime d’assurance complet HDFC Life Click 2 Protect Life, qui convient parfaitement à la protection de votre famille contre de telles incertitudes dans la vie.

Selon vos besoins et vos exigences, HDFC Life Click 2 Protect Life, un plan de protection contre les risques de vie et de santé, vous permet de choisir l’une des trois options de plan Life Protect, Income Plus et Life & CI Rebalance.

Option de protection de la vie : Dans le cadre de l’option Life Protect, vous pouvez choisir un mandat pour une période limitée ou pour toute votre vie. S’agissant d’une pure couverture de protection, il n’y a pas de prestation de survie pour le preneur d’assurance mais en cas de décès du preneur d’assurance à tout moment pendant la durée de la police, la prestation de décès ou la somme assurée (couverture vie) est versée au mandataire.

Option Revenu Plus : Ensuite, pour booster votre épargne, le plan propose l’option Revenu Plus qui vous offre une couverture vie pour la durée de contrat choisie et un revenu mensuel régulier à partir de 60 ans ainsi qu’un versement forfaitaire à l’échéance.

HDFC Life Click 2 Protect Life s’ajuste donc pour répondre à divers besoins lorsqu’il s’agit de fournir une protection financière à votre famille – une somme forfaitaire pour aider la famille à atteindre ses objectifs et également une option pour un revenu régulier en survivant à la durée de la police.

Option de rééquilibrage vie et CI : Enfin, ce qui ajoute à la valeur de HDFC Life Click 2 Protect Life et en fait un plan d’assurance complet, c’est la possibilité d’obtenir une couverture des risques de santé au sein du même plan. N’oubliez pas qu’à mesure que l’on vieillit et que les passifs financiers diminuent, le besoin d’assurance-vie diminue également. Dans le même temps, les risques pour la santé augmentent et nécessitent une protection accrue.

Pour répondre à ce besoin, dans le cadre de l’option Life & CI Rebalance, la couverture maladies graves (CI) continue d’augmenter à chaque anniversaire de police avec une réduction correspondante de la couverture vie, rétablissant ainsi un équilibre entre les prestations de décès et de maladies graves.

Avantages supplémentaires : Certains des avantages supplémentaires disponibles dans HDFC Life Click 2 Protect Life comprennent l’option de remboursement des primes (ROP) dans le cadre des options de plan Life Protect et Income Plus, l’option d’exonération de la prime sur l’option CI et l’option de prestation de décès accidentel (ADB).



Rester protégé à vie

Avoir une couverture adéquate pour prendre en charge les risques de vie et de santé est imminent et HDFC Life Click 2 Protect Life s’avère être la bonne solution pour cela. Provenant d’un assureur, HDFC Life, qui garantit un taux de règlement des sinistres de 98,01 %*, HDFC Life Click 2 Protect Life est le régime d’assurance sur lequel vous pouvez compter pour l’évolution des besoins de protection malgré l’évolution des priorités et des modes de vie. Gérer les incertitudes de la vie avec HDFC Life Click 2 Protect Life est la réponse pour rester protégé toute une vie !

* Ratio de règlement des sinistres individuels par nombre de polices selon les statistiques annuelles auditées pour l’exercice 2020-21.

