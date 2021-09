Protégez votre iPhone 13 avec une coque Otterbox à 25 % de réduction chez Verizon

in

Soyons honnêtes; nous avons tous laissé tomber nos téléphones à un moment ou à un autre – en retenant notre souffle alors qu’il rebondit sur une surface dure. Parfois, nous avons de la chance, ne souffrant que de quelques égratignures. Mais il n’y a rien de pire que d’avoir d’énormes fissures dans le verre de votre écran. Lorsqu’il s’agit de protéger votre téléphone contre les chutes, les chocs et les tâtonnements, les étuis Otterbox ont l’une des meilleures réputations. Avec les étuis Otterbox pour iPhone 13 en vente à 25 % de réduction, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que votre nouvel iPhone 13 est à l’abri de tout accident.

Lors de son événement de septembre, Apple a tenté de mettre en évidence la durabilité de l’iPhone 13 en le laissant tomber et en le récupérant sur scène. Cependant, cette démonstration théâtrale n’est pas comparable au barrage d’usure auquel nous soumettons nos téléphones tous les jours. Bien que le verre qui protège l’écran de l’iPhone 13 soit en Ceramic Shield, un matériau similaire au Gorilla Glass, il n’est pas invulnérable. Les étuis Otterbox font souvent partie de notre meilleure liste de marques d’étuis pour téléphones en raison de leur protection à long terme. Les boîtiers quelque peu volumineux sont conçus pour durer et sont disponibles dans une gamme de couleurs.

Dépenser 700 $ à 1 000 $ pour l’un des nouveaux modèles d’iPhone 13 est un investissement que vous voudrez protéger. Si vous endommagez votre téléphone, les réparations peuvent devenir très coûteuses. Par exemple, Apple facture environ 280 $ pour les réparations d’écran et 550 $ pour réparer le dos fissuré sur un iPhone 13 Pro hors garantie. C’est près de la moitié de ce que coûte le nouveau téléphone. Au lieu de cela, vous pourriez dépenser entre 30 $ et 50 $ sur un étui Otterbox à prix réduit et se reposer en sachant que votre nouveau téléphone est sécurisé.

Il s’agit d’une offre à durée limitée jusqu’à épuisement des stocks, alors n’oubliez pas de consulter la sélection d’étuis Otterbox pour iPhone 13 en vente chez Verizon via le bouton ci-dessous.