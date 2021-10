Protégez votre patrimoine de l’inflation

Paul Tudor Jones dit que l’inflation n’est pas transitoire … les prix quotidiens ont grimpé en flèche d’année en année … une nouvelle position de couverture d’Eric Fry pour protéger votre patrimoine

Je pense que le problème n°1 auquel sont confrontés les investisseurs de Main Street est l’inflation, et il est assez clair pour moi que l’inflation n’est pas transitoire. C’est probablement la plus grande menace pour les marchés financiers et, je pense, pour la société en général.

Cela vient du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, Paul Tudor Jones, qui a prédit et fait fortune lors du crash du lundi noir d’octobre 1987.

Il a fait ces commentaires mercredi, s’adressant à CNBC. Et tandis qu’une grande partie des discussions sur l’inflation se sont concentrées sur les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, Jones a souligné un autre facteur plus durable de l’équation :

« L’inflation peut être bien pire que ce que nous craignons. Nous avons le côté demande de l’équation … et c’est 3 500 milliards de dollars de plus que ce qu’il aurait normalement … juste assis dans des dépôts liquides », a déclaré Jones. « Ils peuvent entrer en actions, en crypto, ou en état réel, ou être consommés, c’est donc une énorme quantité de poudre sèche qui attend d’être utilisée à un moment donné, c’est pourquoi l’inflation ne disparaît pas. » Le trader de longue date a déclaré que les pressions sur les prix continueraient d’augmenter dans les mois à venir.

***Vous n’avez pas besoin de consulter les données d’inflation du gouvernement pour le vérifier, il suffit de consulter vos factures mensuelles

Nous avons tous vu les chiffres de l’IPC. Mais des chiffres généraux comme celui-ci ne reflètent pas toujours ce que les acheteurs ressentent dans leur propre budget.

La semaine dernière, Fortune a publié un article comparant les coûts des biens et services d’aujourd’hui à ceux d’il y a un an. Voyez si ce qui suit reflète mieux votre expérience personnelle d’inflation :

Bacon : +19,3 % sur l’année dernière Bœuf haché : +10,8 % Côtes de porc : +19,2 % Poulet : +7,5 % Poisson frais : +10,7 % Eggufs : +12,6 % Pommes : +7,8 % Boissons gazeuses : +5,3 % Beurre de cacahuète : +6,2 % Alimentation des distributeurs automatiques : +6 % Bière (au détail, hors restaurant ou bar) : +1,6 % Essence : +42,1 % Propane, kérosène et bois de chauffage : +27,6 % Gaz naturel : +20,6 % Voitures de location : +42,9% Meubles de salon, cuisine et salle à manger : +13,7% Lave-linge et sèche-linge : +19,1% Robes femme : +9,5% Chaussures enfants : +11,9% Voitures neuves : +8,8% Voitures d’occasion : +24,4 % Téléviseurs : +12,7 % Chambres d’hôtel : + 17,5 % Coupes de cheveux : + 5 %

Ajoutons un autre énorme… loyer.

De CNBC, plus tôt cette semaine:

La demande de logements locatifs unifamiliaux ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui fait grimper les loyers, en particulier pour les propriétés les plus chères… À l’échelle nationale, les loyers ont augmenté de 9,3% en août, d’une année sur l’autre, contre une augmentation de 2,2% d’une année sur l’autre en août 2020, selon CoreLogic. Pour la première fois depuis avant que la pandémie ne frappe, tous les principaux marchés du logement métropolitains couverts par CoreLogic ont affiché une croissance positive des loyers.

Ce nombre moyen de 9,3% masque de nombreux marchés à prix plus élevés. Par exemple, à Las Vegas, les loyers ont augmenté de 15 %. À Phénix, 19 %. Et à Miami, ils ont augmenté de 21 %… encore une fois, en un an seulement.

*** Si ces chiffres vous surprennent, c’est probablement en raison de la nature progressive et parfois imperceptible de l’inflation

On ne se sent pas trop mal de semaine en semaine ou de mois en mois. Mais sur des périodes plus longues, les effets dévastateurs de l’inflation deviennent plus criants.

Notre spécialiste de la macro, Eric Fry, l’a noté dans son dernier numéro d’Investment Report :

L’inflation n’est pas sans importance, simplement parce que ses effets négatifs sont souvent furtifs et progressifs. Ces qualités le rendent encore plus dangereux… comme un chat affamé qui traque furtivement et progressivement un oiseau. Le chat ne devient jamais une non-menace, quelle que soit la lenteur avec laquelle il s’approche de sa proie. Progressif n’est pas synonyme d’insignifiant. Si c’était le cas, les rides graduelles de la peau ne seraient pas non plus pertinentes… tout comme l’accumulation graduelle, ou le jeu graduel, ou la consommation graduelle de beignets… Au fil du temps, l’inflation peut avoir un impact extrêmement important. Il a le pouvoir de détruire les investissements à revenu fixe et aussi le pouvoir d’écraser les rendements boursiers.

Bien sûr, cela peut aussi gonfler la valeur de certains actifs.

Par exemple, hier encore, les investisseurs débordant d’argent ont inondé le bitcoin, envoyant la crypto-monnaie à un nouveau record historique de plus de 66 500 $.

Pendant ce temps, le commerce des matières premières et des métaux de batterie continue de créer de la richesse. Eric l’a vu venir il y a plus d’un an et l’a utilisé pour générer une multitude de transactions rentables pour ses abonnés (dont la plus impressionnante était le gagnant de 1 506% des transactions d’options avec le mineur de cuivre, Freeport-McMoRan).

Voici quelques autres rendements sur un an du commerce des matières premières/métaux de batterie :

L’ETF iShares MSCI Global Metals & Mining Producers (PICK) en hausse de 59 %.

L’ETF Global X Copper Miners (COPX) a augmenté de 83 %.

Le géant minier du cuivre, Freeport-McMoRan (FCX) en hausse de 121%.

Le FNB VanEck Rare Earth/Strategic Metals (REMX) en hausse de 180%.

Même l’indice CRB, qui est un large panier de matières premières (pas seulement des métaux), est en hausse de 58% au cours des 12 derniers mois.

*** Dans le dernier numéro d’Investment Report d’Eric, il a détaillé quelques façons de protéger votre patrimoine de l’inflation.

Il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. Nous ne nous sommes pas beaucoup concentrés là-dessus ici dans le Digest…

Shorting obligations.

Pour comprendre cela, commençons par nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’impact de l’inflation sur les obligations.

Voici Éric :

Considérons le cas hypothétique d’un investisseur qui a acheté l’obligation du Trésor à 30 ans qui rapporte actuellement 2,01 % par an. Si la hausse de l’inflation faisait grimper les taux d’intérêt à 30 ans à seulement 3,0 % au cours des 12 prochains mois, la valeur de cette obligation chuterait de 20 %. Si les taux à 30 ans doublaient de 2,01 % à 4,02 %, notre hypothétique investisseur obligataire subirait une perte de plus de 35 % ! Mais ce n’est pas fini… imaginons que les taux d’intérêt à long terme reviennent à 6,35 %, leur niveau moyen des 45 dernières années. A ce rendement, le prix de l’obligation à 30 ans d’aujourd’hui serait en baisse de plus de 55% ! En raison de calculs défavorables comme celui-ci, le légendaire expert en taux d’intérêt, Jim Grant, qualifie parfois les obligations à faible rendement de «risque sans rendement».

Compte tenu de ces calculs, ainsi que de l’état de l’inflation aujourd’hui, Eric pense que court-circuiter les obligations – en d’autres termes, parier contre les gains de prix – serait une position de couverture judicieuse.

Il existe une poignée de fonds qui offrent aux investisseurs des moyens simples et en un clic de parier contre des obligations. Dans le dernier numéro d’Investment Report d’Eric, il met en évidence ceux qui figurent en haut de sa liste.

Soit dit en passant, il s’avère que Paul Tudor Jones considère le marché de la même manière qu’Eric.

Retour à CNBC :

Le fondateur et directeur des investissements de Tudor Investment Corporation a déclaré qu’il était temps de doubler les couvertures contre l’inflation, y compris les matières premières et les titres du Trésor protégés contre l’inflation, et que les investisseurs devraient éviter les titres à revenu fixe dans cet environnement inflationniste et à taux bas. « Vous ne voulez pas détenir des titres à revenu fixe », a déclaré Jones. « Vous ne voulez pas retenir cela du tout parce que ce que (la Fed) dit, ce qu’ils vous disent par leurs actions, c’est qu’ils vont être lents et en retard pour lutter contre l’inflation et quelque part sur la route, quelqu’un va doivent entrer… et mettre le marteau vers le bas.

Lorsque ce marteau tombe, recherchez une position courte contre les obligations pour monter en flèche.

Je vais donner à Eric le dernier mot sur les raisons pour lesquelles ce commerce mérite votre attention aujourd’hui :

Le taux d’inflation a déjà atteint un sommet de trois décennies. Si ce taux augmente au cours des prochains mois, les taux d’intérêt pourraient grimper beaucoup plus haut que la plupart des gens ne l’imaginent. Un taux d’inflation toujours élevé n’est pas certain, bien sûr, tout simplement probable. Alors pourquoi ne pas souscrire une petite assurance inflation, au cas où ? Si un médium infaillible vous disait que votre maison brûlerait dans l’une des cinq prochaines années, vous diriez-vous : « Mon Dieu, je devrais peut-être essayer de déterminer quelle année ce sera et ne pas souscrire une assurance incendie pendant les quatre autres années. » Vous pourriez en fait deviner correctement, auquel cas vous auriez économisé quatre ans de primes d’assurance. Mais vous pourriez vous tromper, auquel cas vous auriez perdu votre maison. Par conséquent, je recommande une sorte de couverture contre l’inflation, du moins pour le moment.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg