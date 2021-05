Protégez votre vie en souscrivant non seulement à une assurance maladie, mais aussi à une assurance temporaire: Parag Raja

Ne continuez pas à spéculer sur Corona; à la place, discutez d’autres sujets tels que les sports, la science, les films et les loisirs.

Une crise survient à l’improviste et s’y préparer est la meilleure prévention. Cependant, même avec un an de planification et de préparatifs, la deuxième vague de COVID a mis le pays à genoux.

Au milieu de tout, pour avoir une protection supplémentaire, obtenir une couverture d’assurance a été une priorité pour la plupart. Les experts du secteur affirment qu’il est important de souscrire non seulement une assurance maladie, mais également une assurance temporaire qui couvre les proches de l’assuré en cas de décès prématuré.

Parag Raja, directeur général et PDG de Bharti AXA Life Insurance, déclare: «Les réformes de la deuxième vague devraient non seulement augmenter le taux de pénétration de l’assurance dans le pays, mais aussi conduire à un changement conscient de la gamme de produits d’assurance.»

Dans une interview exclusive avec Priyadarshini Maji, il explique comment prendre soin de sa santé mentale pendant la pandémie et comment, dans les temps à venir, les Indiens auront une vision différente de la couverture de protection.

La deuxième vague conduit à une flambée des ventes de polices d’assurance COVID-19, les prix des primes seront-ils affectés?

Les réformes de la deuxième vague devraient non seulement augmenter le taux de pénétration de l’assurance dans le pays, mais aussi conduire à un changement conscient de la gamme de produits d’assurance. Le nombre croissant de victimes dues à la pandémie et aux comorbidités entre les individus a mis à rude épreuve les réassureurs qui peinent à gérer leurs pertes. Pour tenir compte de ces pertes, une hausse des primes par les réassureurs met également les assureurs-vie à rude épreuve, ce qui peut affecter les prix des primes. Dans les temps à venir, les Indiens auront une vision différente de la couverture de protection, du côté positif.

Qu’est-ce qui rend l’assurance temporaire unique?

En matière d’assurance-vie, l’objectif principal est d’avoir une protection financière. Les régimes d’assurance-vie sont uniques en ce qui concerne les avantages et le sentiment de stabilité financière qu’ils offrent. L’assurance temporaire est unique en raison de:

Couverture: Dans les régimes d’assurance temporaire, on ne peut se prévaloir d’une couverture que contre un décès prématuré et aucune prestation à l’échéance n’est fournie. Certains régimes d’assurance temporaire offrent également la possibilité de rembourser toutes les primes payées à la fin de la durée de la police à la survie. Cependant, la plupart des formes de polices d’épargne ou d’assurance-vie d’investissement présentent un avantage à l’échéance.

Prime: Seul le risque de décès prématuré est couvert par les produits d’assurance temporaire. C’est pourquoi les plans à terme ont des primes incroyablement basses et abordables. À des primes compétitives, vous pouvez acheter des couvertures garanties à somme élevée.

Durée de la couverture: Les plans temporaires sont assortis de durées de couverture à long terme qui peuvent aller jusqu’à 67 ans ou 81 ans dans le cas d’une couverture Vie entière.

Augmentation du plan de protection en raison de la deuxième vague de covid-19- Est-ce la bonne voie à suivre pour les individus?

La pandémie en cours a revigoré la prise de conscience de l’assurance à travers le pays, en particulier la protection. Les plans de protection doivent être une partie importante de son portefeuille et doivent être un élément essentiel de leur mix de produits d’investissement, car ils apportent de réels avantages d’assurance et constituent un filet de sécurité pour leurs familles.

Les plans de protection offrent un large éventail d’avantages et de choix pour aider les clients et leurs proches à répondre à leurs besoins financiers spécifiques à chaque étape de la vie et leur donner les ressources financières adéquates. Les acteurs de l’assurance peuvent pénétrer plus profondément dans l’industrie actuelle et explorer de nouveaux segments afin d’élargir le marché global de la protection en Inde.

Quel type de police d’assurance est indispensable pour rester à l’abri de la pandémie?

Il est important de protéger votre vie en souscrivant non seulement une assurance maladie, mais également une assurance temporaire qui couvre vos proches en cas de décès prématuré. De plus, le nombre de patients infectés par le coronavirus augmente de jour en jour.

Une police d’assurance temporaire est essentiellement une police sans fioritures qui offre une couverture vie maximale au coût le plus bas possible. L’assurance maladie et l’assurance temporaire devraient être les politiques indispensables pendant la pandémie.

Quelles sont certaines des tendances technologiques qui transformeront le secteur de l’assurance en 2021?

Le secteur de l’assurance adopte une transformation numérique au milieu de Covid-19. La pénétration accrue de l’assurance et un processus d’achat facile et sans tracas ont entraîné une augmentation des demandes d’assurance et des achats en ligne.

On pense que la vague numérique entraînera d’énormes changements dans le secteur, laissant la place à de nouvelles attentes dans le domaine de l’information, du marketing, des offres de produits, de la prestation de services et des réclamations. L’objectif est de fournir aux clients les meilleurs produits de leur catégorie avec des applications simples. De plus en plus, les processus hors ligne font la transition vers le domaine numérique.

Comment prendre soin de sa santé mentale pendant la pandémie – conseils du PDG

Le soutien social est la clé pendant cette période. Prenez contact avec vos proches. Ne continuez pas à spéculer sur Corona; à la place, discutez d’autres sujets tels que les sports, la science, les films et les loisirs. Pendant ce temps, il faut également garder un mode de vie sain, dormir régulièrement, faire de l’exercice, faire du yoga, lire, écouter de la musique et faire plusieurs pauses.

Faites un effort pour vous engager dans une pratique créative. Trouvez le temps de vous adonner à des passe-temps que vous aimez, même si le travail à domicile est pénible. Cela soulage la pression du respect des délais de travail. L’exercice fonctionne comme un stabilisateur de l’humeur. Les endorphines, qui sont des analgésiques naturels, sont libérées pendant l’exercice. Cela nous donne également un sentiment de satisfaction tout en nous gardant en bonne santé physique et en renforçant notre système immunitaire.

Enfin, évitez de vous attarder sur des chiffres qui ne sont pas pertinents pour la personne moyenne. Tout ce qu’il faut, c’est se protéger, ce qui implique les mêmes anciennes mesures strictes de porter un masque et de rester à l’intérieur et de se conformer à tous les protocoles de sécurité.

