Protégez votre vie financière des chocs avec un fonds d’urgence approprié – Voici comment

Un fonds d’urgence est une somme d’argent que vous mettez de côté sur vos économies pour faire face à toute urgence.

La pandémie s’est avérée être un véritable moment de cygne noir pour tout le monde. Personne ne pouvait prédire son arrivée, et personne ne peut dire combien de temps il durera. C’est ainsi que surviennent les urgences. Le moins que nous puissions faire est de mieux nous préparer. En termes financiers, vous pouvez le faire en disposant d’un fonds d’urgence décent.

Cet article explique comment préparer un fonds d’urgence, où investir l’argent et quelques bonnes pratiques que vous pouvez suivre pour que votre argent vous soit utile lorsque vous en avez le plus besoin.

Qu’est-ce qu’un fonds d’urgence et l’erreur que commettent la plupart des jeunes investisseurs

En termes simples, un fonds d’urgence est une somme d’argent que vous mettez de côté sur vos économies pour faire face à toute urgence. Une urgence peut être tout ce que vous ne pouvez pas prévoir, comme une hospitalisation, un accident, une perte d’emploi, un problème juridique, etc.

La plus grosse erreur que commettent les jeunes investisseurs est qu’ils ne réfléchissent pas aux risques de leur vie financière. L’idée de créer un fonds d’urgence ne leur vient pas à l’esprit. En conséquence, ils investissent toutes leurs économies dans des avenues d’investissement illiquides/longues comme l’or, ELSS, PPF, etc. Et au fil du temps, lorsqu’une urgence survient, ils sont pris au dépourvu. Ils finissent par retirer de l’argent de leurs investissements à long terme et contracter des prêts personnels et des dettes de carte de crédit. Cela non seulement fait dérailler leur plan d’investissement à long terme, mais les endette également jusqu’au cou.

Un fonds d’urgence est comme une fondation de votre bâtiment financier. Vous protégez vos finances de l’impact des urgences. En conséquence, vous n’avez pas à contracter de prêts inutiles et à poursuivre votre plan d’investissement avec une petite pause.

Comment calculer le montant du fonds d’urgence

En règle générale, il faut disposer d’un fonds d’urgence pouvant aller jusqu’à 6 mois de dépenses et d’engagements de prêt EMI. Laissez-nous comprendre à l’aide de l’exemple suivant.

Veuillez noter que le montant du fonds de prévoyance varie d’une famille à l’autre. Par exemple, supposons que vous occupiez un poste gouvernemental à faible risque. Dans ce cas, même 3 mois de dépenses peuvent suffire. A l’inverse, si vous travaillez dans un emploi privé, vous pouvez envisager 6, voire 12 mois, car le risque de perte d’emploi est plus important.

Quelle est la meilleure avenue pour investir l’argent du fonds d’urgence ?

Ne commettez jamais l’erreur de considérer l’argent du fonds d’urgence comme un actif générateur de rendement. Au lieu de cela, votre objectif principal devrait être que l’argent soit disponible dans le minimum de temps possible et sans tracas. Dans ce contexte, vous pouvez envisager d’investir l’argent du fonds d’urgence dans les avenues suivantes, comme ci-dessous :

# Compte d’épargne : Les rendements sont inférieurs à ceux des dépôts fixes et des fonds communs de placement. Cependant, la facilité de disponibilité de l’argent est très élevée. De plus, conformément aux règles fiscales en vigueur, les intérêts sur un compte d’épargne sont exonérés d’impôt jusqu’à Rs 10 000.

# Dépôt fixe: Vous pouvez l’ouvrir facilement en vous rendant à l’agence bancaire ou via net banking. Vous pouvez également consulter la fonction de balayage FD, dans laquelle l’argent dépassant un certain seuil sur votre compte bancaire est automatiquement converti en un dépôt fixe. Cet argent rapporte alors des intérêts plus élevés. Notez que les intérêts sur un dépôt fixe sont imposables.

# Fonds Liquides : Il s’agit d’un moyen peu risqué et fiscalement avantageux de garer l’argent du fonds d’urgence. Ils sont à faible risque car ils investissent dans des titres très liquides qui arrivent à échéance dans un délai très court, il y a donc très peu de risque de crédit et de durée. Ils sont fiscalement avantageux car les revenus de ces fonds ne sont imposés qu’au moment du rachat de parts et non chaque année.

Une approche intelligente consiste à avoir un certain montant (équivalent à 1-2 mois de dépenses) dans un compte bancaire d’épargne et le reste dans des dépôts fixes/fonds communs de placement liquides pour obtenir un rendement légèrement meilleur. Essayez de faire fonctionner le compte bancaire et les investissements en mode « soit ou survivant » afin que votre conjoint puisse gérer le compte en votre absence. Vous devriez également essayer de garder de l’argent liquide dans un endroit sûr de votre maison. Cela peut aider à effectuer des paiements en espèces urgents comme un dépôt initial à l’hôpital, une ambulance, etc.

Quelques autres conseils relatifs au fonds d’urgence

# Concentrez-vous également sur la bonne assurance en plus d’avoir un fonds d’urgence. Avoir un fonds de prévoyance ne signifie pas que vous n’avez pas besoin d’acheter des polices d’assurance ou vice versa. Les deux vont de pair.

# Il est préférable de suspendre tous les investissements/SIP mensuels existants en cas d’urgence. Plusieurs fonds communs de placement offrent une possibilité de pause pour les SIP.

# NE JAMAIS considérer les cartes de crédit et les prêts personnels comme votre fonds d’urgence.

# Assurez-vous d’informer votre conjoint sur la façon d’accéder à l’argent du fonds d’urgence en votre absence.

Conclusion

Le fonds d’urgence a une place importante dans la planification financière personnelle globale. Un fonds d’urgence décent vous aide à traverser les moments difficiles de votre vie avec un impact minimal sur votre bien-être financier et la planification de vos investissements. Cependant, il faut faire attention à ne pas dépenser ce montant à des fins discrétionnaires et s’assurer qu’il est facilement accessible en cas de besoin.

(Par Sujit Bangar, fondateur, Taxbuddy.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.