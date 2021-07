Protestation contre le débrayage des employés d’Activision Blizzard concernant le procès

L’emblématique statue orc Blizzard lance un cri de ralliement. Photo : Blizzard

Après des jours de manifestations informelles et de dénonciations de la réponse de leur entreprise au procès du California Department of Fair Employment and Housing, les employés d’Activision Blizzard organisent un débrayage formel le mercredi 28 juillet, appelant les dirigeants à améliorer les conditions des femmes, en particulier des femmes de couleur, transgenres les femmes, les personnes non binaires et d’autres groupes marginalisés.

L’événement de protestation, officiellement connu sous le nom d’Activision Blizzard Walkout for Equality, se tiendra demain virtuellement de 9 h 00 à 18 h 00 PT, avec un événement en direct organisé sur le campus Blizzard à Irvine, en Californie, de 10 h 00 à 14 h 00. Employés incapables d’y assister en personne sont invités à arrêter leur travail pendant ces périodes et à signaler un coup de pouce via les médias sociaux en utilisant le hashtag #ActiBlizzWalkout. Le taux de participation devrait être d’environ 50 personnes ou plus en personne, et de nombreux autres se joindront virtuellement pour des raisons de sécurité de covid-19.

“Nous encourageons les employés à prendre le temps qu’ils se sentent en sécurité”, a déclaré un représentant des employés à Kotaku. « La plupart d’entre nous prévoient de prendre une journée complète de congé (sans salaire), mais nous comprenons que certaines personnes comme les entrepreneurs et les associés, et ceux qui sont payés moins qu’ils ne le méritent, pourraient ne pas avoir la capacité de le faire. »

L’annonce du débrayage est accompagnée d’une lettre de déclaration d’intention adressée à la direction d’Activision Blizzard. La lettre indique que les employés croient que leurs valeurs ne sont pas reflétées par la direction et émet une série de demandes visant à améliorer les conditions de travail des personnes victimes de harcèlement et de discrimination. Ces demandes comprennent la fin de l’arbitrage obligatoire, qui oblige les employés plaignants à recourir à une médiation extrajudiciaire plutôt qu’à des affaires judiciaires publiques, des politiques révisées de recrutement, d’embauche et de promotion, la transparence des taux de rémunération et l’embauche d’une organisation tierce pour examiner les la politique de reporting, le service RH et le personnel de direction.

Déclaration d’intention Compte tenu des déclarations de la semaine dernière d’Activision Blizzard, Inc. et de leurs conseillers juridiques concernant le procès DFEH, ainsi que la déclaration interne ultérieure de Frances Townsend, et les nombreuses histoires partagées par les employés actuels et anciens d’Activision Blizzard depuis, nous pensons que nos valeurs car les employés ne sont pas reflétés avec précision dans les paroles et les actions de nos dirigeants. En tant qu’employés actuels d’Activision Blizzard, nous organisons une grève pour appeler l’équipe de direction à travailler avec nous sur les demandes suivantes, afin d’améliorer les conditions des employés de l’entreprise, en particulier des femmes, et en particulier des femmes de couleur et des femmes transgenres. , les personnes non binaires et d’autres groupes marginalisés. 1. La fin des clauses d’arbitrage obligatoires dans tous les contrats des employés, actuels et futurs. Les clauses d’arbitrage protègent les agresseurs et limitent la capacité des victimes à demander réparation. 2. L’adoption de politiques de recrutement, d’entretiens, d’embauche et de promotion conçues pour améliorer la représentation parmi les employés à tous les niveaux, convenues par les employés d’une organisation de diversité, d’équité et d’inclusion à l’échelle de l’entreprise. Les pratiques actuelles ont conduit à ce que les femmes, en particulier les femmes de couleur et les femmes transgenres, les personnes non binaires et d’autres groupes marginalisés vulnérables à la discrimination fondée sur le sexe, ne soient pas embauchées équitablement pour de nouveaux rôles par rapport aux hommes. 3. Publication de données sur la rémunération relative (y compris les subventions en capital et la participation aux bénéfices), les taux de promotion et les échelles salariales pour les employés de tous les sexes et de toutes les ethnies de l’entreprise. Les pratiques actuelles ont conduit à ce que les groupes susmentionnés ne soient pas payés ou promus équitablement. 4. Donnez à un groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion à l’échelle de l’entreprise les moyens d’embaucher un tiers pour auditer la structure hiérarchique, le service RH et le personnel exécutif d’ABK. Il est impératif d’identifier comment les systèmes actuels n’ont pas réussi à empêcher le harcèlement des employés et de proposer de nouvelles solutions pour résoudre ces problèmes.

G/O Media peut toucher une commission

Ce n’est pas la première fois qu’une grande entreprise de jeux vidéo est confrontée à un débrayage d’employés sur la base de problèmes de discrimination et de harcèlement. En 2019, plus de 150 employés des bureaux de Riot Games à Los Angeles ont organisé un débrayage après que l’éditeur a déposé une requête pour forcer deux employés avec des poursuites en cours contre l’entreprise à un arbitrage forcé, ce qui est le même problème que les employés d’Activision Blizzard cherchent à mettre un fin à leur première demande.

Les employés d’Activision Blizzard se sont prononcés publiquement contre la réponse de l’entreprise à l’enquête de deux ans de l’État de Californie, qui met en évidence de multiples exemples de sexisme, de harcèlement sexuel et de mauvaises conditions de travail dans l’entreprise, depuis que la nouvelle du procès a été publiée mercredi dernier. . Hier, plus de 1 000 employés ont signé une lettre appelant à la réponse officielle d’Activision Blizzard à la nouvelle du procès en Californie, dans laquelle la société affirmait que les conclusions du DFEH concernant le harcèlement sexuel généralisé et la discrimination à l’encontre des employées étaient « déformées et dans de nombreux cas fausses » reflètent pas la culture actuelle de Blizzard.

Plusieurs cadres supérieurs actuels et anciens de Blizzard ont commenté les allégations portées contre l’entreprise. Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a envoyé un e-mail interne à l’entreprise, qualifiant les allégations de “extrêmement troublantes”. L’ancien patron de Blizzard, Mike Morhaime, s’est excusé pour son incapacité à créer un lieu de travail sûr et accueillant. Hier, le co-créateur de Diablo, Chris Metzen, qui a quitté Blizzard en 2016, s’est excusé pour son rôle dans la création d’une “culture qui a favorisé le harcèlement, les inégalités et l’indifférence”.

Les organisateurs du débrayage ont également inclus un message pour les membres non-Activision Blizzard de la communauté des joueurs qui souhaitent montrer leur soutien à leurs efforts, les exhortant à publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ActiBlizzWalkout et en utilisant l’emoji coeur bleu. Ils exhortent également toute personne souhaitant être solidaire avec eux de faire un don à l’un des organismes de bienfaisance suivants.