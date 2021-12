Protestation des agriculteurs: SKM forme un panel de 5 membres, Rakesh Tikait dit que le gouvernement se dirige vers un accord

Cette évolution intervient après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, selon des sources du SKM citées par l’agence de presse PTI, se soit entretenu par téléphone avec un haut dirigeant agricole plus tôt cette semaine.

Le Samyukta Kisan Morcha a formé samedi un panel de cinq membres pour dialoguer avec le gouvernement sur leurs demandes en suspens, notamment le MSP, l’indemnisation des proches des agriculteurs décédés lors de l’agitation contre les lois agricoles et le retrait des affaires contre les manifestants.

Cette évolution intervient après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, selon des sources du SKM citées par l’agence de presse PTI, se soit entretenu par téléphone avec un haut dirigeant agricole plus tôt cette semaine.

« Nous ne mettrons pas fin à cette agitation sans une réponse formelle sur chacune des questions que nous soulevons. Nous voulons que toutes les affaires portées contre les agriculteurs ainsi que leurs partisans, qui faisaient partie de ce mouvement, soient retirées et que l’assurance soit faite officiellement », a déclaré le SKM dans un communiqué.

Le chef du BKU, Rakesh Tikait, a déclaré aux représentants des médias que le comité était un « moyen » pour avoir un dialogue avec le gouvernement. « Le gouvernement avait demandé… par le biais des médias… de nommer cinq membres pour un petit comité afin d’avoir des discussions. Sarkar ek samjhaute ki taraf ja rahi hai (Le gouvernement se dirige vers un accord). Hier, des discussions ont eu lieu avec le CM de l’Haryana et son message était que les pourparlers devaient se poursuivre. Le comité va maintenant s’entretenir avec le gouvernement.

Les dirigeants agriculteurs Balbir Singh Rajewal, Ashok Dhawle, Shiv Kumar Kakka, Gurnam Singh Chaduni et Yudhvir Singh ont été nommés membres du comité après une réunion tenue par le SKM ici samedi.

S’adressant à une conférence de presse avec d’autres membres du SKM sur le site de protestation de la frontière de Singhu, Tikait a déclaré que la prochaine réunion de la Morcha aura lieu le 7 décembre à 11 heures pour décider de l’orientation future du mouvement.

SKM, un organisme de coordination de 40 syndicats agricoles, a déclaré dans le communiqué que les syndicats agricoles ont eu une « expérience amère » dans le passé d’obtenir des assurances orales et de mettre fin à leur agitation pour découvrir que le gouvernement les renie. « Le gouvernement indien a choisi de travailler de manière informelle et au coup par coup pour répondre à certains des problèmes soulevés par les agriculteurs qui protestaient », indique le communiqué du SKM.

Les syndicats agricoles protestataires ont fait pression pour que leurs demandes soient prises en compte, notamment le retrait des plaintes déposées contre les agriculteurs pendant le mouvement, la garantie légale du MSP et l’indemnisation des parents des agriculteurs décédés pendant l’agitation.

Les dirigeants du SKM, après la réunion, ont déclaré qu’ils ne quitteraient pas les sites de protestation jusqu’à ce que les plaintes déposées contre les agriculteurs soient retirées, et ont demandé une assurance par écrit.

Les agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh, sous l’égide de divers syndicats d’agriculteurs, manifestent aux frontières de la capitale nationale depuis le 26 novembre de l’année dernière pour exiger l’abrogation des trois lois agricoles.

Lundi, un projet de loi a été adopté au parlement pour abroger les trois lois agricoles litigieuses, l’une des principales revendications des agriculteurs protestataires. Mais l’impasse se poursuit, les manifestants exigeant que le gouvernement réponde également aux autres demandes. « La prochaine réunion du SKM est maintenant fixée au 7 décembre, les deux prochains jours étant réservés au gouvernement indien pour répondre au SKM et travailler avec le comité de 5 membres pour résoudre cette agitation jusqu’à sa conclusion logique », le SKM dit la déclaration.

Shiv Kumar Kakka, leader agriculteur et membre du SKM, a déclaré que le panel de cinq membres sera une agence de coordination entre le SKM et le Centre. Kaka est membre du groupe nouvellement formé. « C’était prématuré de la part de ceux qui pensaient que nous mettions fin à notre agitation », a-t-il déclaré.

À moins que la garantie du MSP ne soit assurée et que les poursuites contre les agriculteurs ne soient retirées, « nous n’allons pas bouger d’ici », a déclaré Kakka. « Une fois nos autres demandes satisfaites, nous déciderons de la suite de l’agitation », a-t-il ajouté.

La réunion du SKM a duré environ trois heures et a réuni des chefs d’agriculteurs, notamment Tikait, Balbir Singh Rajewal, Yogendra Yadav, Darshan Pal, Ashok Dhawale, entre autres.

Le leader paysan et membre du SKM, Ashok Dhawale, a déclaré que les questions d’indemnisation à accorder aux agriculteurs martyrs, les « fausses affaires » déposées contre les agriculteurs et l’incident de Lakhimpur Kheri ont été discutés lors de la réunion. Il a déclaré que les membres du SKM ont demandé le limogeage et l’arrestation du ministre de l’Union Ajay Kumar Mishra sur l’affaire de l’incident de Lakhimpur Kheri.

Dhawale, qui est également membre du panel des agriculteurs, a déclaré que l’abrogation de trois lois agricoles est la plus grande victoire de tous les agriculteurs de l’Inde. « Les trois lois agricoles étaient anti-agriculteurs, anti-populaires et pro-entreprises. SKM a également demandé l’attribution de terres pour installer un mémorial aux agriculteurs martyrs, à la frontière de Singhu, qui sera construit par les Morcha », a déclaré Dhawale lors de la conférence de presse après la réunion.

Le 19 novembre, le Premier ministre Narendra Modi, dans un discours à la nation, a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles. Le 21 novembre, le SKM avait envoyé une lettre au Premier ministre l’exhortant à examiner les six demandes des agriculteurs, notamment sur le MSP et l’indemnisation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.