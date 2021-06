PROTOCOLE 60CENT : Comment acheter une crypto-monnaie « Hood Driven »

Si vous êtes un investisseur en crypto, ou simplement un observateur intrigué du marché de la crypto, vous avez probablement remarqué la myriade de projets altcoin qui ont frappé l’espace ces dernières années. Cependant, tous n’offrent pas de valeur au détenteur du jeton, et beaucoup sont fondamentalement défectueux au départ.

Alors, que faisons-nous avec le dernier altcoin chaud, 60CENT ? Dans cet article, nous examinons ce que c’est, ses perspectives d’investissement à long terme, et nous énumérons également les deux meilleurs endroits pour acheter de la crypto 60CENT au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des cryptos 60CENT en ligne

Le meilleur endroit pour acheter des jetons 60CENT, ou toute autre crypto-monnaie, est un courtier en crypto-monnaie en ligne. Alors que de nombreux investisseurs en crypto-monnaie utilisent des bourses décentralisées (DEX), nous pensons que les courtiers offrent un moyen simple et peu coûteux d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, quelle que soit votre expérience d’investissement précédente.

Voici donc nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que la pièce de 60 CENT ?

Vous avez peut-être consulté le site Web de 60CENT et si c’est le cas, la section sur l’entreprise, bien qu’audacieuse et intéressante, n’est pas claire. Alors, démystifions pour vous toute la proposition de valeur.

60CENT est un jeton communautaire qui fonctionne sur Binance Smart Chain. Il dispose d’une offre actuelle substantielle, d’un pool de liquidités auto-construit et d’objectifs provisoires estimés. Concernant la tokenomique :

2 000 000 000 000 000 d’approvisionnement total, dont 40% vont à la communauté 50% vont au portefeuille brûlé 3% vont au marketing de plate-forme 3% vont à la vente privée 4% vont à l’équipe de développement derrière le projet.

Il y a une taxe de 10 % sur chaque transaction utilisant 60 CENT, dont :

5% des récompenses aux détenteurs de jetons, y compris le portefeuille brûlé, 3% vont au pool de liquidité 2% seront utilisés à des fins de marketing.

Il s’agit d’un écosystème crypto sain et la communauté des « gangsters » semble prête à poursuivre sa croissance.

Dois-je acheter une pièce de 60 CENT ?

Si vous souhaitez investir dans un projet de crypto-monnaie à un stade précoce avec un potentiel de croissance important, 60CENT pourrait être une option intéressante. Sa véritable valeur fondamentale reste à voir, et nous ne sommes pas sûrs de son succès à long terme, mais nous sommes de grands fans du cadre symbolique de la santé et de la construction de marque qui est en jeu ici.

Cependant, investir dans une devise alternative à un stade précoce comporte toujours de sérieux risques, et cela est particulièrement vrai parce que les fondateurs de 60CENT n’ont pas encore été induits en erreur. Assurez-vous simplement que vous n’investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et que vous avez fait preuve de diligence raisonnable avant de vous impliquer.

Prévision de prix 60CENT

60 centimes. Non, nous plaisantons.

Il est en fait extrêmement difficile de générer une prévision de prix pour un projet altcoin à un stade précoce, car il y a tellement d’inconnues, de variables et la technologie elle-même est souvent discutable sur le plan commercial. Cependant, nous pouvons dire que nous pensons que 60CENT pourrait générer des rendements substantiels pour certains détenteurs de jetons.

Les réseaux sociaux réagissent à 60CENT$

Yo, c’est LA MERDE DE NIVEAU SUIVANT ! 👊🏽🔥 Le seul et unique @thegame vient de vous envoyer un message ! Comme nous vous l’avons dit, cette merde va être allumée alors déballez vos “mains en diamant” et sautez dans notre LISTE AUJOURD’HUI 15 juin, 18h UTC + 1 sur Pancake Swap. Obtenez-les gaaaainz et ne manquez pas.💸 pic.twitter.com/D6eHKqb7kC – 60CENT (@ 60centprotocol) 15 juin 2021

Pour plus d’informations sur le protocole 60CENT et d’autres crypto-monnaies à la mode, n’oubliez pas de visiter notre page d’actualités crypto.

