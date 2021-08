Protocole argentin pour le retour des supporters

24/08/2021 à 17h50 CEST

Les autorités du pays ne précisent toujours pas de rencontre avec les responsables de la concurrence pour accepter le retour des supporters dans les stades. Cependant, les directeurs de la ligue argentine ils sont déjà allés de l’avant et ont créé un protocole dans le but de rationaliser les procédures.

Il s’agit d’un protocole initial, susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie. Mais qu’est-ce actuellement Il se compose de 14 points – assez stricts – qui cherchent à obtenir une réponse des autorités, qu’ils ne se sont pas positionnés ni n’ont essayé de commencer à élaborer les mesures pour qu’ils rouvrent les stades au public.

Les 14 points obligent les fans à soumettre un affidavit, le calendrier vaccinal et une PCR négative 72 heures avant la rencontre. En ce moment, le la capacité sera de 30% et les supporters doivent publier l’information sur les plateformes 24 heures avant le match. Les clubs auront 120 entrées protocolaires et ils décideront de la répartition du public présent tant qu’ils se conformeront aux règles.

Ils valorisent même la possibilité d’autoriser une tribune pour les vaccinés et une autre pour ceux qui ne l’ont pas encore fait si le club l’accepte. L’idée est qu’unessai pilote pendant trois jours pour évaluer si le retour des fans est viable. Si tel était le cas, le quatrième serait officialisé. Ces 14 normes comprennent la distance de trois sièges entre chaque participant à la réunion et une rangée occupée et une rangée libre jusqu’à ce que la situation soit réglée et qu’une plus grande capacité puisse être autorisée. De plus, tout le monde doit rester assis pendant 90 minutes.