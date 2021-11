Protocole ASTRA et Squire Patton Boggs annoncent un partenariat | Invezz

Squire Patton Boggs et ASTRA Protocol ont annoncé un nouveau partenariat pour apporter sécurité et confiance dans la conformité à l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi), a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Squire, l’un des principaux cabinets juridiques à service complet au monde pour assurer des conseils de conformité transfrontaliers, possède des bureaux commerciaux sur quatre continents. Son écosystème comprend également des relations de travail stratégiques avec des sociétés indépendantes opérant sur les marchés européens et latino-américains.

La plateforme technologique la plus avancée

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ils partagent leur expérience du secteur et leur vaste pratique à travers l’une des plateformes technologiques les plus avancées du secteur juridique. L’entreprise applique ses connaissances de l’industrie et des outils de gestion de projet pour améliorer la valeur globale de ses services juridiques et mettre en œuvre des améliorations régulières des processus commerciaux.

Couche de conformité à la pointe de la technologie

Le protocole Astra, une couche juridique et de conformité à la pointe de la technologie, est célèbre pour sa prise en charge inégalée des blockchains publiques. Ils offrent une couche d’assurance décentralisée sur les blockchains publiques pour augmenter la croissance exponentielle de DeFi malgré le fait que les entreprises actuelles de crypto et de blockchain ont créé des défis pour les autorités de réglementation du monde entier.

Joe Crowley, conseiller principal en politiques de Squire Patton Boggs, a déclaré :

Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe du protocole ASTRA et sommes impatients de travailler avec vos collègues du monde entier. ASTRA est la principale entreprise de protocoles de conformité au sein de l’industrie DeFi qui peut fournir des assurances aux agences de réglementation ainsi qu’aux clients individuels, ce qui à son tour contribuera à accroître la confiance dans la légitimité de DeFi en tant qu’industrie mondiale.

Sakhib Waseem, directeur de l’innovation chez ASTRA Protocol, a ajouté :

Nous sommes ravis de notre partenariat avec Squire Patton Boggs et sommes impatients de travailler avec le membre du Congrès Crowley et son organisation. Alors que nous définissons la prochaine génération de cadre de conformité mondial décentralisé dans l’industrie DeFi dans le protocole ASTRA, il est important d’avoir des partenaires clés qui comprennent les besoins de la communauté crypto et sont en phase avec les derniers changements dans l’espace réglementaire.

Garantie anti-fraude

Pour garantir que les fonds atteignent leur destination prévue, la couche d’assurance d’Astra se connecte à une plate-forme DeFi existante. Le protocole empêche l’exécution de contrats intelligents invalides ou non sécurisés. Astra peut restaurer les fonds immédiatement si une transaction s’avère frauduleuse ou si les fonds se retrouvent dans la mauvaise direction dans le portefeuille crypto.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent