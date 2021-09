Protocole basé sur ZK-Rollups ZKBox est mis en ligne, fournissant un service de frappe NFT gratuit et en temps opportun

ZKBox, le premier protocole NFT de couche 2 basé sur ZK-Rollups soutenu par L2 Labs, déploie aujourd’hui son livre blanc (lien) et son site Web officiel (lien), s’engageant à fournir des services de frappe, de négociation, de dépôt et de retrait NFT en temps réel. gratuit.

Pourquoi créer ZKBox ?

Avec l’essor des jetons non fongibles (NFT) et l’explosion des marchés NFT, le volume total des transactions de NFT a atteint de nouveaux sommets, avec 2,5 milliards de dollars de ventes au premier semestre 2021, un pic écrasant de seulement 13,7 millions de dollars au premier semestre de 2020. Le volume quotidien des transactions sur OpenSea à lui seul a culminé à 322,9 millions de dollars le 29 août, selon les données de Dune Analytics.

Derrière une telle prospérité, des barrières élevées subsistent dans la sphère du NFT et ne peuvent être ignorées. Comme décrit dans le livre blanc de ZKBox, le coût considérable de l’achat de NFT et du paiement des commissions et des frais de gaz Ethereum a dissuadé de nombreux utilisateurs de crypto. De plus, un acheteur NFT doit souvent attendre longtemps avant que la transaction ne soit confirmée sur Ethereum en raison du faible TPS et de graves congestions tout en risquant un échec de la transaction.

Presque tous les utilisateurs des marchés NFT populaires, tels que OpenSea, Nifty Gateway, FTX, Mintable, etc., sont confrontés à ces obstacles tant qu’ils achètent et vendent des NFT sur le réseau Ethereum. Néanmoins, s’ils sont déplacés vers le réseau de couche 2, la frappe, l’émission et la circulation des NFT peuvent être beaucoup plus rapides et simples avec une meilleure expérience utilisateur. C’est exactement ce que ZKBox peut faire.

Trois raisons d’utiliser ZKBox

Alors que ZKBox dévoile son site officiel, le protocole de couche 2 annonce trois avantages majeurs : pas de frais de gaz, très efficace et ultra-sécurisé.

D’une part, les utilisateurs de ZKBox peuvent frapper, échanger ou transférer des NFT sur le réseau de couche 2 sans frais de gaz. D’autre part, les utilisateurs peuvent déposer ou retirer des NFT entre les réseaux Ethereum Layer 1 et Layer 2 en quelques secondes à l’aide de ZKBox. Pour assurer le même niveau de sécurité qu’Ethereum, ZKBox permet aux utilisateurs de conserver eux-mêmes les clés privées et tire parti de la solution de mise à l’échelle de la couche 2, ZK-Rollups, pour garantir la cohérence de l’état de la couche 1 et de la couche 2 d’Ethereum avec des preuves à connaissance nulle.

“Tout en éliminant le temps de confirmation des blocages, ZKBox peut théoriquement traiter jusqu’à des milliers de transactions par seconde”, selon le livre blanc.

Sommaire

À l’avenir, ZKBox vise à améliorer en permanence les performances de son réseau de couche 2, à prendre en charge davantage de types de NFT et à apporter sa solution à tous les marchés NFT pour contribuer à une révolution de paradigme dans le monde de la blockchain.

À propos de ZKBox

Grâce à son protocole Layer2 NFT basé sur la technologie ZK-Rollup, ZKBox permet aux influenceurs, artistes, célébrités, marques largement reconnues, créateurs et utilisateurs ordinaires de créer, transférer, échanger des NFT sur le Layer2.

ZKBox prend en charge les transactions NFT entre les réseaux Layer1 et Layer2 et prend en charge les normes ERC-721, qui sont essentielles pour établir un cadre pour les transactions NFT et améliorer la liquidité des actifs.

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’une publication payante et ne doit pas être considérée comme une actualité/un conseil.