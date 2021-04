Annonces

Protocole de bande intégré sur Google Cloud pour améliorer l’analyse des séries temporelles financières

Le protocole Band Protocol rival de Chainlink rejoint le réseau de données public de Google Cloud pour permettre une analyse précise des données de séries chronologiques financières.

Le service oracle décentralisé, Band Protocol, s’intègre à Google Cloud dans le but de «permettre une analyse immédiate et précise des données de séries chronologiques financières», lit-on dans un article de blog de Kevin Lu, responsable du développement commercial chez Band.

1 / 👉 @Google a rejoint la cohorte d’entreprises et de projets leaders intégrant des oracles $ BAND qui sont en direct sur @GoogleCloud BigQuery. L’intégration et le cas d’utilisation de $ BAND permettent des mécanismes de découverte de prix fiables – cruciaux pour tous les marchés financiers. – Protocole de bande (@BandProtocol) 15 avril 2021

Les oracles de protocole de bande, en particulier l’ensemble de données standard de bande, sont désormais en ligne sur Google BigQuery, un entrepôt de données cloud entièrement géré avec une plate-forme en tant que service. La plate-forme est conçue pour permettre une analyse évolutive de pétaoctets de données grâce à son mécanisme d’apprentissage automatique.

“Google Cloud Public Data dispose d’une multitude de données disponibles pour une analyse unique.” «Ceci est particulièrement intéressant pour les données de séries chronologiques financières en temps réel utilisant de nouvelles approches de l’apprentissage automatique.»

Les ensembles de données de Band amélioreront l’analyse des données de séries chronologiques financières, qui nécessitent une tonne de données en temps réel, en connectant des oracles décentralisés, fiables et sécurisés à BigQuery.

Lu pense que le partenariat avec Google Cloud élargira les possibilités offertes par Band Protocol, ajoutant qu’ils recherchent davantage de partenaires.

«Avec les oracles Band Protocol entièrement intégrés dans Google Cloud Public Data, il s’agit du premier des nombreux cas d’utilisation que nous explorons avec des partenaires pour relier les entreprises traditionnelles et les applications blockchain.» «Notre objectif est d’étendre continuellement et rapidement la prise en charge des données disponibles sur BandChain – poussant les cas d’utilisation bien au-delà du simple Web 3 aux côtés de nombreuses entreprises.»

