Protocole de chaîne d’approvisionnement VeChain cherche un consensus pour imposer une mise à niveau majeure

VeChain (EFP)

Vechain (VET) lance un processus de vote pour la mise à niveau de VeChainThor Proof of Authority 2.0

La plate-forme de chaîne d’approvisionnement alimentée par la blockchain VeChain cherche à mettre en œuvre une «adoption de masse» de sa solution de blockchain. Dans une publication récente, le protocole a appelé les membres de la communauté à voter sur l’adoption d’un nouvel algorithme de consensus.

PoA 2.0 Le meilleur des deux mondes

VeChain a entrepris de résoudre les problèmes de l’industrie de la chaîne d’approvisionnement, et dans une large mesure, cela a été un succès. Cependant, le protocole cherche à être davantage adopté et prévoit de lancer son protocole blockchain amélioré.

Un article de blog a rapporté que cette nouvelle mise à niveau serait le meilleur des deux mondes, combinant le prestigieux algorithme d’extraction de Nakamoto avec le mécanisme de consensus Byzantine Fault Tolerance (BFT).

Cela devrait former un nouvel algorithme de consensus de preuve d’autorité (PoA), PoA2.0, qui permettra un débit plus élevé et une évolutivité élevée tout en garantissant aucune perte de données et une plate-forme sécurisée.

La mise à niveau appelée SURFACE vise à permettre une adoption plus institutionnelle de la blockchain VeChainThor. SURFACE, qui signifie une approche sécurisée, adaptée aux cas d’utilisation et relativement sans fourche d’extension de chaîne, comprendra trois composants principaux. Cela comprend une source aléatoire basée sur le VRF, un processus de production de blocs basé sur un comité et un processus passif de confirmation de la finalité du bloc.

Jusqu’à présent, la Fondation VeChain a pu mettre en œuvre la première partie de sa mise à niveau VIP-193. Également connue sous le nom de source aléatoire basée sur le VRF. Il équilibre l’imprévisibilité et l’impartialité du calendrier de proposition de bloc tout en permettant le plus haut niveau de sécurité des données. On s’attend à ce que cette composante rende impossible pour quiconque de prédire et par la suite de corriger les proposants de bloc à l’avance.

Les deux composants restants sont actuellement soumis aux votes, la Fondation VeChain exigeant que toutes les parties prenantes acceptent ou rejettent la nouvelle mise à niveau.

Le vote devrait durer une semaine et a commencé le 11 octobre, se poursuivant jusqu’au 18 octobre.

VeChain conclut un accord avec Blue Aqua

La nouvelle mise à niveau prendra en compte trois ensembles de parties prenantes clés. Il s’agira des masternodes d’autorité avec 40 % d’autorité de vote, des nœuds économiques X avec 40 % d’autorité de vote et des nœuds économiques constituant les 20 % d’autorité de vote restants.

Les parties prenantes devront voter pour adopter la mise à niveau de la phase 1 du PoA 2.0 de la source aléatoire basée sur le VRF sur le réseau principal VeChain Thor ou choisir de rejeter la mise à niveau.

Cependant, la nouvelle n’a pas eu d’impact positif sur le prix de VeChain, l’actif numérique se négociant largement dans le rouge.

Se négociant actuellement à 0,10518 $, l’EFP est en baisse de 5,94 % sur le graphique journalier, la valorisation du marché baissant également de 5,85 %.

VeChain s’est récemment associé au fournisseur de services d’aquaculture basé à Singapour Blue Aqua pour adopter la traçabilité par blockchain dans l’industrie de l’élevage de crevettes. Cela verra la société d’agriculture urbaine s’intégrer à la chaîne d’outils de VeChain pour mettre en œuvre un système de traçabilité de la source, de la qualité et de la durabilité des fruits de mer de leurs opérations agricoles.

