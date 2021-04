Projets blockchain

Protocole d’indexation et d’interrogation, The Graph (GRT), lance une solution de micro-transaction, scalaire

The Graph, un protocole d’indexation et de requête décentralisé, a annoncé le lancement de Scalar, une solution évolutive de micro-transaction pour des frais rapides et bon marché sur le réseau.

Annoncé mercredi, Scalar, construit sur le protocole Connext Vector, fournira des solutions de micro-transaction sur le réseau The Graph pour réduire les frais et augmenter l’évolutivité lors des requêtes sur le protocole. De plus, Scalar introduit des incitations – payées dans son jeton GRT natif – pour les opérateurs de nœuds et les fournisseurs de données de The Graph.

La solution de micro-transaction est développée par The Graph Foundation et Edge & Node, une société de développement de logiciels spécialisée dans la construction et l’utilisation de Connext, un réseau de liquidité inter-chaînes peer-to-peer spécialisé dans les micro-transactions.

Présenté comme la «couche d’indexation et d’interrogation du Web décentralisé», The Graph connecte les applications de finance décentralisée (DeFi) à différentes chaînes de blocs. Le service d’interrogation de la plate-forme permet aux utilisateurs (DApps) d’obtenir des données d’autres chaînes de blocs pour améliorer leurs fonctionnalités, en particulier les projets DeFi. Les principaux projets DeFi tels que Uniswap (UNI), AAVE et Synthetix (SNX) et les chaînes de blocs telles que Solana (SOL) se sont tournées vers la plate-forme pour relier les données d’autres chaînes de blocs.

Le service d’indexation et d’interrogation de Graph a connu une croissance exponentielle au cours de l’année écoulée, alors que le marché de la DeFi et des jetons non fongibles (NFT) occupait une place centrale dans l’univers de la cryptographie. Selon l’article, le service de requête hébergé The Graph a dépassé 14 milliards de requêtes rien qu’en février et 19 millions en mars, ce qui représente une augmentation de 10 000% par rapport à l’année dernière alors que le monde de la cryptographie se tourne vers les DApp basés sur Ethereum.

Avec le nombre croissant de requêtes, The Graph s’est tourné vers les micro-transactions scalaires pour réduire le temps de chargement moyen des utilisateurs de DApp, ce qui pourrait exploser de manière disproportionnée sur les systèmes actuels. Une déclaration de l’équipe de développement se lit comme suit:

«Grâce à Scalar, les opérateurs de nœuds disposent d’une nouvelle façon de monétiser leur infrastructure grâce aux frais de requête payés dans GRT, et les fournisseurs de données peuvent être payés directement pour rendre les données utiles disponibles pour les applications sans paywalls ni publicités.»

La solution scalaire utilise des canaux d’état pour agréger et compresser les transactions avant d’être finalisées en chaîne. Dans le post, la Graph Foundation déclare avoir beaucoup travaillé et fait des recherches approfondies sur le fonctionnement des canaux étatiques avant de commencer le développement de Scalar il y a deux ans.

«C’est la première fois que les canaux d’État seront utilisés dans une production à grande échelle», a déclaré Tegan Kline, cofondateur et chef d’entreprise d’Edge & Node.

«Scalar est ce nouveau bloc de construction majeur pour l’infrastructure dans l’espace des applications décentralisées. Nous allons l’utiliser dans l’écosystème The Graph pour pouvoir gérer les milliards de requêtes que nous avons vues sur le service hébergé de The Graph, dans le réseau décentralisé de The Graph. »

