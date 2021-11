Protocole d’Irlande du Nord : l’UE supplie le Royaume-Uni de ne pas déclencher l’article 16 | Politique | Nouvelles

M. Timmermans a insisté sur le fait qu' »une solution est à portée de main » et que l’UE a fait preuve d’une « volonté de trouver un compromis » sur l’échec du protocole, affirmant qu’il espérait que la Grande-Bretagne ne déclencherait pas l’article 16, qui verrait le Royaume-Uni prendre le contrôle du carnage commercial. qui s’est emparé de l’Irlande du Nord.

S’adressant mercredi à Robert Peston d’ITV, M. Timmermans a déclaré : « Je pense que M. Frost sait très bien que ce n’est pas possible pour l’Union européenne. Je sais qu’il sait très bien que chaque fois qu’il s’agit du marché intérieur, l’arbitre ultime est la Cour de justice européenne.

« C’est, je pense, extrêmement connu à Londres et au lieu de parler de lignes rouges, je pense qu’il serait plus productif de parler des idées avancées par l’Union européenne.

« Des idées qui ont été bien accueillies en Irlande du Nord, comment rendre les choses plus pratiques et plus faciles à gérer…

« Et je pense que ces idées qui visent à faciliter la vie de la communauté des affaires en Irlande du Nord, en particulier des citoyens de l’île d’Irlande, devraient être adoptées par le gouvernement britannique, plutôt que de parler de lignes rouges. »

Mais lorsqu’on lui a posé des questions sur les risques que Boris Johnson et le négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, déclenchent l’article 16, M. Timmermans a clairement indiqué qu’il espérait que « cela n’arrivera pas, espérons que nous pourrons trouver une issue ».

Alors que dans un moment d’ouverture des yeux, le vice-président de la Commission a déclaré: «Je pense que l’Union européenne a montré, la Commission européenne a montré une volonté claire de trouver un compromis» sur le protocole.

Il a ajouté : « Je pense que nous nous sommes pliés en quatre pour offrir une solution aux problèmes pratiques rencontrés par les gens en Irlande du Nord.

« Concentrons-nous sur les gens et les entreprises en Irlande du Nord au lieu d’essayer de marquer des points les uns sur les autres sur certaines questions. Essayons de résoudre cela. Je pense qu’une solution est à portée de main. »

