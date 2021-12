Protocole en six points de la reine pour les invités royaux : « Quelques violations notables » | Royale | Nouvelles

La reine n’a « jamais mis un pied de travers » aux yeux du public, selon un expert

Dans les années pré-pandémiques, la reine accueillait plus de 50 000 personnes lors de diverses garden-parties, déjeuners, dîners, banquets et réceptions au palais de Buckingham. Au milieu d’une série de problèmes de santé, Sa Majesté s’est retirée de ses fonctions royales ces dernières semaines. Elle a raté le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe et s’est également retirée du sommet COP26, parmi un certain nombre d’autres engagements prévus. Cependant, elle prévoit toujours d’accueillir toute la famille royale à Sandringham ce Noël.

Elle organisera le grand rassemblement festif à la résidence de Norfolk après avoir assuré à sa famille qu’elle se sentait « beaucoup mieux » et qu’elle « avait hâte » de lancer les célébrations, a rapporté la semaine dernière le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers.

Lors de la rencontre avec la reine, un certain protocole doit être suivi, même pour les membres de la famille.

Cependant, cela devrait être détendu à huis clos, lorsque la famille se réunira pour manger, boire et rattraper les festivités annulées de l’année dernière.

Les invités doivent suivre un protocole en six points à toutes les occasions royales, comme détaillé par l’auteur royal Karen Dolby dans son livre « The Wicked Wit of Queen Elizabeth II ».

Le protocole, a écrit Mme Dolby, « doit donner à Sa Majesté une bonne raison de s’amuser, du moins en privé ».

Les invités de la reine doivent suivre le protocole royal. (Image : GETTY/Mary Rose Trus)

La reine accueillera toute la famille royale à Sandringham ce Noël. (Image : GETTY)

Le premier point, a déclaré Mme Dolby, est que tout le monde doit se lever lorsque la reine entre dans la pièce, car elle n’est « jamais en repos ».

La règle s’appliquait même au prince Philip, bien que Mme Dolby ait noté que la reine avait probablement assoupli la règle lorsqu’ils étaient seuls.

La deuxième règle est que la reine doit d’abord être appelée « Votre Majesté » et ensuite « Madame ».

Mme Dolby a expliqué que la prononciation devrait rimer avec « jambon, ne pas nuire » et que les invités doivent revenir à « Votre Majesté » lorsque la reine quitte la pièce.

En vertu de la troisième règle, les femmes doivent faire la révérence tandis que les hommes peuvent s’incliner des épaules ou hocher la tête, à la fois lors de la rencontre et lors de l’adieu au monarque.

Tout le monde doit se lever lorsque la reine entre dans la pièce, une règle qui s’appliquait même au prince Philip. (Image : GETTY)

Mme Dolby a déclaré: « La reine elle-même serait très détendue à propos de la révérence, commentant que ce n’était » pas nécessairement adapté aux temps modernes « .

« La dernière personne à qui elle a fait la révérence était son père, le roi George VI. »

La quatrième règle a été quelque peu écartée ces dernières années, à l’exception de quelques cérémonies, en raison des mesures d’hygiène et de sécurité.

Auparavant, les invités devaient marcher à reculons lors du départ.

Pour l’avant-dernière règle, lorsque le dîner est servi, aucun invité ne peut commencer à manger avant la reine, ni continuer une fois qu’elle a terminé.

Michelle Obama a admis que la reine avait dit un jour que le protocole royal était « de la foutaise ». (Image : GETTY)

La règle finale est que Sa Majesté n’est pas censée être touchée.

Mme Dolby a écrit: « Si elle offre une main, il est poli de la prendre, mais pour les touches les plus brèves plutôt que pour une poignée de main complète. »

Elle a poursuivi: « Suivez ces règles et votre rencontre avec la reine devrait se dérouler sans accroc.

«Mais même ceux qui sont les plus entraînés à de telles questions peuvent toujours déraper.

Donald Trump aurait enfreint le protocole à cinq reprises. (Image : GETTY)

« Malgré la compréhension générale que la reine ne doit pas être touchée, il y a eu des violations notables de cette » règle « . »

Au cours d’une session de questions-réponses en 2018, Michelle Obama a rappelé que la reine lui avait dit une fois que le protocole royal était « de la foutaise ».

Et l’ancien président Donald Trump aurait réussi à enfreindre le protocole royal à cinq reprises.

Il aurait été en retard au château de Windsor lors de sa première visite au Royaume-Uni en 2018, et s’est immédiatement rendu directement pour une poignée de main.

Ayant déjà rompu la tradition deux fois en quelques minutes, il a ensuite marché devant la reine.

Lors d’une autre visite en 2019, il est de nouveau allé serrer la main en saluant Sa Majesté. Melania a également serré la main du monarque.

Enfin, Trump a semblé toucher le dos de la reine alors qu’elle se levait de son siège au palais de Buckingham, lors d’une visite qui coïncidait avec le 75e anniversaire du débarquement du jour J.

« The Wicked Wit of Queen Elizabeth II » a été écrit par Karen Dolby et publié par Michael O’Mara en 2015. Il est disponible ici.