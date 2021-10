Protocole Fractional-Algorithmic Stablecoin Le jeton de gouvernance de Frax FXS augmente de 80% sur la compression de l’offre

Alors que le bitcoin et le marché plus large de la cryptographie semblent être en stase au moment de la publication, FXS, un jeton de gouvernance d’un protocole de stablecoin algorithmique fractionnaire moins connu Frax, a bondi de 80% en 24 heures. Vous avez bien lu ; en une seule journée, le jeton a gagné près de deux fois plus que ce que le bitcoin a fait jusqu’à présent ce mois-ci et se négocie désormais près de 14,40 $, selon les données fournies par Messari.

