Protocole inter-chaînes NFT DNFT présente un excellent IGO en l’honneur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le protocole DNFT de la plate-forme cross-chain NFT a finalement déclenché un OIG pas comme les autres, un jeu de synthèse olympique BTC. Le jeu est basé sur les Jeux olympiques de Tokyo récemment conclus. Semblable aux Jeux olympiques, DNFT offre aux joueurs la possibilité de gagner l’or, l’argent ou le bronze à la fin.

Conformément au nom d’utilisateur Twitter du protocole, DNFT encourage les utilisateurs à participer à un concours DNF de 300 $. Tout ce qu’ils ont à faire est d’aller sur Twitter, de retweeter et d’aimer le tweet publicitaire et @VitalikButerin, @cz_binance, @elonmusk, et de laisser leur adresse BSC.

DNFT : Vers les Jeux Olympiques

Les révolutionnaires IGO (Blockchain Olympic Medal Games) impliquent la synthèse de BTC. Pour vous amuser, visitez http://app.dnft.world/igo et installez votre portefeuille blockchain avec le réseau principal BSC. Apprécier le jeu. En cas de réussite, vous pourrez prétendre à une boîte aveugle. En dépensant seulement 20 BUSD, vous pouvez ouvrir la boîte aveugle pour recevoir une médaille NFT DNFT gagnante à 100%.

Le temps de jouer : les règles du jeu

Le but ici est de synthétiser vos jetons $ DNF en BNB. Réclamez votre médaille 100% NFT en payant une somme modique de 20 BUSD. Le processus de synthèse finira par aboutir à ce que votre BNB synthétisé devienne BTC via le processus suivant ;

Synthétisez DNF (coût 20 BUSD) en EOS, EOS en HT, HT en DOT, DOT en UNI, UNI en FIL, FIL en LTC, LTC en BNB, BNB en BCH, BCH en ETH et enfin ETH produit du BTC.

L’offre totale de médailles d’or est de 50, d’argent 450 et de bronze 2 500. Veuillez noter que chaque adresse entrée dans le jeu ne peut être utilisée qu’une seule fois pour participer. Pour en savoir plus sur les règles du jeu Olympic BTC Synthesis, cliquez ici.

Gagnez des récompenses lucratives

Les détenteurs de médailles NFT profiteront de largages aériens avec de délicieux prix une fois le jeu terminé. Ces récompenses dépendent du type de médaille que l’on possède, les détenteurs d’or recherchant un DNF de 100 $, l’argent de 50 $ DNF et les détenteurs de bronze repartant avec 20 $ DNF.

De plus, le fait d’avoir des badges NFT signifie que vous aurez des droits privilégiés sur les aspects du protocole DNFT. En tant que premier possesseur, vous recevrez de nombreux airdrops avec un siège avant à la table bêta de ce projet. Rejoignez le plaisir dès que possible.

Le protocole DNFT défend l’écosystème NFT

Le 22 juillet, DNFT a participé à une discussion dirigée par iNFT sur la façon dont les projets NFT peuvent continuer à se développer sur Telegram. DNFT a décerné à cinq utilisateurs chanceux les meilleures questions du débat avec 100DNF. Participer au protocole montre votre engagement envers vos utilisateurs.

De plus, DNFT a récemment révélé un Airdrop bonus pour les utilisateurs qui ont participé à sa liste IDO élargie. Le roster IDO/INO était prévu pour le 6 juillet à Mantra DAO et Yellow Road, mais a connu un léger retard. DNFT offrira un montant, calculé à 100 % APY, à titre de compensation de retard pour la période de prolongation du devis.

$ DNF est un jeton cross-chain disponible en tant que jeton ERC-20 et BEP-20. Chez Etherscan, l’offre DNF ERC-20 est de 100 millions. Selon les coordonnées de BscScan, 10M ont été transférés du réseau ETH. Concernant les prix de chaque jeton, DNFT implore ses utilisateurs de rester calmes jusqu’à ce que la liste $ DNF commence.

L’avenir des TVN

Le protocole DNFT est un réseau NFT décentralisé entre chaînes vers Web3.0. Il permet aux utilisateurs de créer, d’échanger et de gérer leurs actifs NFT via des chaînes de blocs, telles que des crypto-arts, des actifs de jeu et de métaverse, et des modèles de données.

DNFT s’appuie sur la gestion des actifs NFT, DataSwap, les mécanismes de gouvernance DAO, entre autres services de classe mondiale. Pour en savoir plus sur le protocole DNFT, visitez les réseaux sociaux sur Twitter, Telegram, Github et Medium.