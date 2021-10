protocole THORChain (RUNE) réussit deux audits de sécurité | Invezz

ThorChain (RUNE/USD) a subi deux attaques majeures cet été qui ont causé des millions de pertes. La firme a maintenant annoncé qu’elle avait mené un audit de sécurité après ces exploits, et qu’il avait réussi.

ThorChain réussit les audits de sécurité

ThorChain a déclaré que les deux audits de sécurité ont été menés par deux sociétés de cybersécurité, Trails of Bits et Halborn. Les audits de sécurité ont permis à ThorChain d’exécuter un plan de récupération en cinq étapes. Les contributeurs du réseau ThorChain ont déclaré que le protocole avait repris ses opérations complètes après son redémarrage et que les fonctions de trading inter-chaînes et les intégrations cryptographiques avaient été restaurées.

Le protocole prend également des précautions supplémentaires pour garantir un risque minimal que le protocole soit à nouveau attaqué. Le réseau a utilisé les services d’Immunefi pour s’assurer que les vulnérabilités peuvent être détectées avant qu’elles ne puissent être exploitées. Pour rendre cela possible, ThorChain a lancé un programme de récompenses.

ThorChain souffre de deux hacks majeurs

Le réseau ThorChain a été lancé plus tôt cette année et a marqué un jour important pour le secteur DeFi. Malgré une forte croissance pendant la majeure partie de l’année, la plateforme a connu un été difficile après deux grands exploits.

Le premier exploit a conduit le réseau à subir une perte de 7,6 millions de dollars en jetons Ether. Cette astuce a attiré beaucoup de négativité sur le réseau. L’attaque a provoqué la fermeture du réseau et l’arrêt de toutes les activités pour évaluer l’ampleur des dégâts.

Une semaine après le premier exploit, le protocole a subi un deuxième piratage au cours duquel un pirate a vidé Ethereum d’une valeur de 8 millions de dollars. Cependant, lors de cette deuxième attaque, ThorChain a déclaré qu’un pirate informatique au chapeau blanc était responsable, car ils ont réduit l’étendue des dégâts. De plus, le hacker au chapeau blanc a demandé une récompense de 10 % pour restituer les fonds.

Les deux attaques de piratage ont porté un coup dur au protocole, certains utilisateurs suggérant que le réseau ralentit sa croissance pour se concentrer d’abord sur l’amélioration de la sécurité.

Alors que la proximité des deux attaques de piratage était préoccupante, ThorChain n’est pas la première plate-forme DeFi à subir plusieurs attaques. Cream Finance a connu une année difficile après trois attaques de piratage majeures. Le récent s’est produit cette semaine où le pirate a volé 130 millions de dollars au protocole.

