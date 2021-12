Proud Boy coopérera avec l’enquête du 6 janvier après un plaidoyer de culpabilité

Matthew Greene, membre du groupe extrémiste connu sous le nom de Proud Boys, a plaidé coupable cette semaine à deux accusations criminelles liées à l’agression contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier, notamment pour complot et entrave à une procédure officielle.

Le résident de Syracuse, New York, âgé de 34 ans, a été arrêté en avril. Selon les procureurs, Greene a conspiré avec d’autres membres du groupe « chauvin occidental » avant de compter les votes électoraux le 6 janvier. Greene a rejoint le réseau haineux un mois à peine avant le siège.

Il a admis avoir planifié le voyage à Washington et a été inculpé aux côtés de deux autres accusés new-yorkais : Dominic Pezzola et William Pepe. Pezzola, un ancien marine américain, a été accusé d’avoir brisé une fenêtre du Capitole avec un bouclier de police. Il aurait également fait partie d’un groupe qui aurait déclaré vouloir tuer l’ancien vice-président Mike Pence et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, ainsi que blesser des personnes le jour de l’investiture. Pepe a été accusé d’entrée illégale et de conduite désordonnée. Pezzola et Pepe ont plaidé non coupables.

Greene a renoncé à son droit à un procès devant jury. Il encourt désormais une peine pouvant aller de 41 à 51 mois. Les amendes s’élèvent au maximum à 150 000 $ et les procureurs ont suggéré que sa peine pourrait être réduite s’il coopère avec le comité du 6 janvier.

Greene a accepté de le faire. La date de son procès est fixée au mois de mars, mais comme les avocats de Greene ont déclaré qu’il aiderait l’enquête, ce procès pourrait être accéléré.

Greene a communiqué avec d’autres émeutiers à propos de « radios programmables » avant l’attaque du Capitole et a rencontré des co-conspirateurs présumés au Washington Monument dans la perspective. Il a également caché intentionnellement son association avec les Proud Boys.

Lorsque Greene a pris d’assaut le bâtiment, les procureurs ont déclaré qu’il était parmi les premiers à franchir les lignes de police après avoir vu d’autres personnes « abattre des barricades ». Se déplaçant dans la zone restreinte, il s’est avancé sur la place du Capitole et a regardé les émeutiers envahir et agresser la police.

« Enfin, après être sorti des escaliers, il a participé avec d’autres émeutiers, dont des membres des Proud Boys, au déplacement de barricades de police supplémentaires », a déclaré le bureau du procureur américain dans un communiqué annonçant le plaidoyer de culpabilité de Greene jeudi.

L’avocat de Greene insiste sur le fait qu’aucune entrée n’a eu lieu.

Quoi qu’il en soit, selon l’accord de plaidoyer de Greene, sa coopération implique « de répondre à des questions, de fournir des déclarations écrites sous serment, de passer des examens polygraphiques administrés par le gouvernement et de participer à des activités secrètes d’application de la loi ».

Il doit remettre toutes les preuves de crimes dont il a connaissance, toute contrebande ou produit qu’il a reçu de ces crimes, et tous les avoirs qui peuvent leur être attribués. Notamment, sa coopération signifie également qu’il renonce à son droit d’avoir un avocat avec lui pour rencontrer des agents des forces de l’ordre ou des avocats du gouvernement. Cela peut changer par une renonciation écrite. En attendant, il doit payer 2 000 $ en dédommagement.

Tout cela est utile à l’enquête du Comité du 6 janvier alors qu’il continue de préparer son dossier pour les audiences publiques qui se profilent dans les semaines à venir.

Mercredi, l’avocat de Greene, Michael Kasmarek, a déclaré au juge Timothy Kelly que Greene avait déjà participé à « des discussions très détaillées sur tous les aspects de cette affaire ».

Un avocat de Dominic Pezzola a déclaré publiquement cette semaine que le plaidoyer de Greene n’avait aucune incidence sur la prétention de Pezzola à l’innocence.

Plus de 700 personnes ont été inculpées dans le cadre de l’enquête massive du ministère de la Justice sur l’attaque du Capitole, et beaucoup sont associées à des groupes extrémistes.

James Robert « Jim Bob » Elliott, membre des Proud Boys, un homme de 24 ans originaire de l’Illinois, a récemment été inculpé de divers crimes, notamment d’agression contre un officier fédéral, de troubles civils, d’entrée dans des zones réglementées avec une arme mortelle, de violence physique contre Terrains du Capitole, et plus encore.

Elliott, selon les procureurs, a jeté un mât de drapeau au visage d’un officier après s’être frayé un chemin par-dessus des barricades. Il portait également un drapeau américain, portait un équipement tactique noir et avait sur lui un spray anti-ours et des irritants chimiques.

Plusieurs Oath Keepers ont été inculpés dans le cadre de l’enquête. Lundi, un juge fédéral de Washington a décidé, après six mois de délibérations, de maintenir les accusations de complot portées contre 17 membres du groupe extrémiste.

Le juge de district américain Amit Mehta a accepté de maintenir intactes les entraves aux poursuites officielles après une contestation de leur constitutionnalité par les accusés Oath Keeper.

Mehta a souligné comment les accusés ont apporté des armes à Washington, en ont rangé certaines en Virginie et ont tenu compte des appels de leur chef Stuart Rhodes à soutenir le programme de Trump et à tenir tête aux « ennemis étrangers et nationaux qui tentent un coup d’État ». Jusqu’à présent, trois Oath Keepers ont accepté de coopérer avec les autorités.

Rhodes a également été cité à comparaître par le comité du 6 janvier.

