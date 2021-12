Proud Boys et Oath Keepers font face à une poursuite du procureur général de DC pour les événements du 6 janvier

Le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, a déposé mardi une plainte fédérale contre les groupes Proud Boys et Oath Keepers, ainsi que contre les dirigeants des organisations et des membres spécifiques pour « complot en vue de terroriser le district » le 6 janvier 2021.

La plainte de 84 pages allègue que les groupes « ont conclu un complot… pour prendre d’assaut le bâtiment du Capitole » et blesser le vice-président Mike Pence. La poursuite allègue que les groupes et leurs dirigeants ont commis les conspirations civiles en interférant avec les droits civils, en omettant d’empêcher l’événement, en infligeant intentionnellement une « détresse émotionnelle » et en commettant des coups et blessures.

Fervent défenseur de la réforme de la police, Racine a déclaré : « Nous déposons cette action en justice pour tenir pour responsables les groupes et les individus qui ont comploté pour attaquer notre liberté, brutaliser nos agents des forces de l’ordre et terroriser notre communauté.

Le procureur général démocrate demande un procès devant jury et des « dommages financiers substantiels » non spécifiés aux accusés. « En demandant justice à travers ce procès civil, nous frapperons les organisateurs, les planificateurs et les participants dans leurs portefeuilles et leurs sacs à main afin de dissuader et de démanteler leur capacité à frapper à nouveau », a déclaré Racine dans un communiqué de presse mardi.

L’affaire décrit les Proud Boys comme « un groupe basé aux États-Unis qui promeut et s’engage dans la violence politique ». Les Oath Keepers sont décrits comme « un groupe de milices uni par des théories du complot sans fondement découlant de l’idée que le gouvernement fédéral a été coopté par un groupe infâme qui tente de priver les citoyens américains de leurs droits ».

Selon le procès, les groupes étaient « motivés par le désir d’annuler les résultats légaux de l’élection et d’entamer un deuxième mandat de la présidence de Donald Trump ».

Le leader des Proud Boys, Henry « Enrique » Tarrio, est nommé dans l’affaire et est actuellement détenu dans la prison de DC après avoir brûlé une bannière Black Lives Matter.

Un comité spécial de la Chambre enquêtant sur les événements du 6 janvier a émis le mois dernier cinq assignations à comparaître ciblant les dirigeants de Proud Boys et Oath Keepers.