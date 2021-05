Proud Madonna partage une vidéo de son fils David en train de modeler une robe de créateur ⋆ .

David a déclaré que porter la robe était “ libérateur ” (Photo: Instagram)

Madonna a fait l’éloge de la “ confiance ” de son fils David en partageant une vidéo en ligne de lui en train de modeler un clobber de créateur.

Le chanteur, 62 ans, a filmé David Banda transformant leur maison en son propre podium alors qu’il se promenait dans une superbe robe en soie Mae Couture avec des lettres noires imprimées partout, associée à des baskets blanches.

Dans la vidéo, son fils adolescent, qu’elle a adopté du Malawi en 2006, se pavane dos à la caméra en baissant ses lunettes de soleil avant de se diriger vers la cuisine où l’on peut voir des membres de sa famille traîner.

Elle a également publié des photos artistiques dignes d’une couverture de magazine de David posant dehors au soleil avec ses lunettes de soleil, repoussant les limites autant que sa mère superstar.

Parlant du magnifique vêtement dans la vidéo Instagram, il a révélé: “ J’aime discrètement porter – comme, c’est tellement libérateur, vous voyez ce que je veux dire? ”

Madonna a également adopté les enfants Mercy, Stella et Estere, également du Malawi.

Parlant de sa décision d’adopter, elle a partagé avec les gens: «C’est inexplicable… Vous regardez dans les yeux de quelqu’un, vous ressentez son âme, vous vous sentez touché par eux – c’est tout.

«Parfois, je fermais les yeux et je pensais simplement:« Pourquoi ma cuisine n’est-elle pas remplie d’enfants qui dansent? »

Madonna, qui a dit dans le passé que l’adoption peut être «compliquée, mais ça vaut vraiment le coup», a poursuivi: «Il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’un foyer… J’ai pensé:« Qu’est-ce que j’attends? Fais-le.”‘

La chanteuse de 4 Minutes a parlé de la “ concentration et de la détermination ” de David dans le passé, disant à Vogue que ce sont des qualités qu’elle pense avoir acquises d’elle.

«C’est celui avec qui j’ai le plus de points communs. J’ai l’impression qu’il me comprend; il a plus de mon ADN que n’importe lequel de mes enfants jusqu’à présent », a-t-elle révélé.

