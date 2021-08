Prouver enfin que les sceptiques ont tort à Chelsea

Chelsea n’a pas seulement dominé Arsenal, il leur a donné une leçon. Un seul joueur d’Arsenal a impressionné ce jour-là, Emil Smith Rowe, tandis que chaque joueur de Chelsea sur le terrain avait l’air phénoménal. Romelu Lukaku a fait la une des journaux jusqu’à présent en raison de sa première performance exceptionnelle, mais c’est peut-être Kai Havertz qui l’aurait propulsé au prix de l’homme du match s’il n’y avait pas eu le “deuxième début” de la Belgique.

Kai Havertz : prouver que les sceptiques ont tort

Une liberté incroyable pour Havertz

Tous les regards étaient tournés vers le retour de Romelu Lukaku avant le match de dimanche aux Emirats et à juste titre. Si vous devez payer 97 millions de livres sterling pour un attaquant, il ferait mieux de jouer dès le départ. Et il l’a fait.

Lukaku a été phénoménal dans le match, intimidant Pablo Mari en défense et créant chance sur chance et inscrivant un but à son retour. Son but était à juste titre à la 15e minute étant donné qu’il avait joué 15 matchs pour Chelsea avant le match. Lukaku a réussi huit tirs tout au long du match et aurait probablement dû en marquer au moins deux sans la grosse main de Bernd Leno.

Ce qui était plus important, cependant, était l’espace que Lukaku créait sans cesse pour son équipe, et en particulier, la jeune star allemande de Chelsea, Kai Havertz.

En épinglant son défenseur, Lukaku a poussé toute la ligne de fond d’Arsenal au bord de sa propre surface, laissant de la place à Havertz entre le milieu de terrain et l’attaque d’Arsenal. Havertz avait alors la capacité de se déplacer facilement sur le terrain, de ramasser de petites taches et de très bien enchaîner le jeu.

Tout le monde pensait que Werner serait le bénéficiaire de l’arrivée de Lukaku, mais il semble que ce soit Havertz.

Les moments qui ont fait ressortir Kai Havertz

Kai Havertz a parfois eu des difficultés à Chelsea car il a été contraint d’effectuer divers travaux. D’une part, il a dû jouer à plusieurs reprises le rôle de Lukaku en tant qu’attaquant principal de Chelsea, Timo Werner n’a pas le physique pour pouvoir rivaliser avec les défenseurs de la même manière.

Cela ne veut pas dire que Havertz n’a pas joué ce rôle avec succès, notamment lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, où il a bien travaillé aux côtés du mouvement de Timo Werner pour marquer le but vainqueur, il a connu certains de ses meilleurs moments dans un Chemise Chelsea.

Havertz semblait cependant beaucoup plus à l’aise avec Lukaku à ses côtés, car il était capable de se placer dans des positions plus profondes et de jouer contre le milieu de terrain d’Arsenal plutôt que contre leurs attaquants. Bien que grand, Havertz n’a pas tout à fait la force d’affronter les défenseurs centraux et est beaucoup plus à l’aise contre les arrières latéraux et les milieux de terrain.

Le premier moment marquant est survenu lorsque Havertz a reçu le ballon dans sa moitié de terrain. Sans personne autour de lui, puisque Lukaku s’était occupé des deux défenseurs centraux, il avait le meilleur itinéraire pour avancer, lever les yeux et jouer une balle en profondeur phénoménale sur le côté droit de Reece James. Havertz est particulièrement fort lorsqu’il est profond sur le terrain car il est excellent avec le ballon.

Le deuxième moment a culminé avec le deuxième but du match de Chelsea. Havertz a reçu le ballon dans une situation difficile par Alonso, mais a retenu son défenseur pour jouer une excellente passe inversée sur toute la ligne. Au fur et à mesure que le mouvement se poursuivait, l’espace s’est ouvert pour Reece James qui a enterré la chance.

Havertz ici a eu l’opportunité de dériver large, là où il n’était généralement pas capable de le faire car il devait permettre à Werner d’être le coureur.

Ce que cela signifie pour le reste de la saison

Chelsea a une si grande équipe cette saison qu’ils changeront régulièrement leur formation offensive en fonction de l’opposition à laquelle ils sont confrontés. Ce week-end, il semble très probable que Werner commencera aux côtés de Lukaku pour tenter d’exposer la ligne haute de Liverpool comme ils l’ont fait l’année dernière.

Le problème de Havertz cette année est qu’il est presque impossible de laisser tomber Mason Mount avec sa forme au cours des deux dernières années. D’autres joueurs tels que Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Timo Werner sont également en bonne forme, ce qui signifie qu’il sera difficile de se tailler une place dans le 11 de départ. Si le week-end était quelque chose à passer, cependant, Havertz a la capacité se démarquer du peloton et dominer la ligue cette année, avec le potentiel d’ajouter un titre de champion à la Ligue des champions de la saison dernière.

Photo principale

