Provident Housing représentera 50 % du pipeline de lancement de Puravankara au cours de l’exercice 22, selon le directeur général Ashish Puravankara

Soutenu par l’amélioration du sentiment immobilier dans des villes comme Pune, Coimbatore et Kochi, le directeur général de Puravankara, basé à Bangalore, Ashish Puravankara a déclaré que la société prévoyait de lancer des projets répartis sur 7 millions de pieds carrés sous sa marque abordable premium, Provident Housing. Dans une interview avec Rishi Ranjan Kala de Fe, il a souligné que l’accent est mis sur la satisfaction des aspirations des acheteurs de maison pour la première fois et à revenu moyen. Extraits :

Q. Comment analyseriez-vous la performance de Provident dans un passé récent ?

Nous avons assisté à une augmentation globale de 26% de la réalisation de nos ventes au T1FY22, une augmentation de 41% et 6% de la réalisation des ventes dans les projets en cours et achevés, respectivement. Alors que les lancements ont été mis en sourdine au cours des trois derniers trimestres, nous avons enregistré le meilleur chiffre d’affaires des cinq dernières années – 2 202 crores de roupies pour l’exercice 21, dont Provident représente 30% des ventes globales. Les stocks de prêts à emménager ont considérablement diminué au cours des derniers trimestres. Le lancement de Woodfield en juin 2021 a connu un accueil phénoménal et nous avons vendu près de 80 % des unités le premier jour du lancement.

Q. Quelles sont les perspectives d’avenir de Provident, notamment dans le logement abordable ?

Provident Housing (PHL) est très présent et a connu un succès remarquable à Bangalore, Mangalore, Chennai, Hyderabad, Coimbatore et Goa. Provident croit que la vie de luxe ne devrait pas être un facteur exclusif mais être accessible à ceux qui aspirent. Le mélange unique d’abordabilité et de luxe a transformé Provident en moteur de croissance pour notre activité résidentielle et nous a encouragés à étendre notre présence sur de nouveaux marchés. PHL représentera près de 50 % de notre pipeline de lancements pour l’exercice 22.

Q. Que pensez-vous des projets de développement tracés en cours ?

Covid a encouragé les individus à évaluer soigneusement leur espace de vie – en tant qu’investissement et en tant que design. Nous avons remarqué une préférence accrue des clients pour les développements tracés fermés de qualité au cours de la dernière année. Pour répondre à ce segment en plein essor et combler une lacune du marché dans ce secteur, nous avons introduit un bras dédié au développement tracé – Purva Land. Nous avons lancé notre premier projet à Bangalore et avons assisté à une vente record dès le premier jour de son lancement. En FY22, nous lancerons 5 nouveaux projets répartis sur 4 millions de pieds carrés (MSF) à Bangalore, Chennai et Coimbatore.

Q. Quels sont les pipelines de lancement pour Provident et Puravankara au cours de l’exercice 22 ?

En FY22, nous prévoyons de lancer près de 15 MSF. Sur ce total, PHL représente 7 MSF. Puravankara et World Home Collection, respectivement, représenteront 3,5 MSF, tandis que Purva Land verra près de 4 MSF de développement. PHL dominera le pipeline de lancement (en termes de MSF) au cours de cet exercice. Nous ferons une incursion dans des marchés plus récents tels que Kochi, Mumbai et Pune, avec environ 3 500 unités combinées. Au total, nous développerons près de 3,26 MSF dans ces régions et lancerons ces projets au cours des prochains trimestres.

Q. Comment Puravankara a-t-il exploité le média numérique ?

Nous avons lancé notre moteur de réservation virtuel de bout en bout, BookMyHomeNow, pour PHL en FY19-20. Il permet aux acheteurs de maison de voir à travers les projets, d’évaluer les unités individuelles et de réserver des propriétés sans les visiter physiquement. En juin 2020, nous sommes devenus l’un des premiers développeurs en Inde à lancer virtuellement des projets.

Q. Quels sont vos projets pour Mumbai ?

En mars 2021, nous avons lancé Purva Clermont, qui fait partie de notre collection Worldhome ultra-luxe. Le projet a marqué notre retour à Mumbai après trois décennies. Au cours des prochains trimestres, nous avons deux autres projets résidentiels alignés à Mumbai et à Pune. Ceux-ci seront dévoilés dans le cadre de Provident Housing. En accord avec toutes nos offres Provident, ces deux projets seront équipés d’une infrastructure supérieure, d’équipements haut de gamme et répondront aux aspirations des acheteurs de logements pour la première fois et à revenu intermédiaire. Au total, ces projets représenteront jusqu’à environ 3 MSF.

Q. Comment analyseriez-vous la demande de logements dans les villes de niveau II et III ?

Notre étude de marché a indiqué un sentiment soutenu des clients dans des villes comme Pune, Coimbatore et Kochi. Cela est corroboré par une augmentation constante de la demande de stocks prêts à emménager et une préférence marquée des acheteurs de maison pour les développeurs de marque. Nous prévoyons que la dynamique des développements résidentiels et parcellaires continuera de s’accélérer dans ces régions. Dans le cadre de notre engagement à long terme à investir dans les villes de niveau II, nous avons planifié un projet de développement tracé sous Purva Land à Coimbatore. De plus, nous lancerons un projet résidentiel à Kochi et Pune, sous Provident Housing, cet exercice.

