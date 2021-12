Provision climatique clé dans l’enveloppe de dépenses de Biden dans les limbes

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, le vote probablement décisif pour le programme de dépenses massif des démocrates, a exprimé mercredi ses inquiétudes concernant la disposition centrale du projet de loi sur le climat.

Le sénateur de Virginie-Occidentale a suggéré qu’une redevance sur le méthane proposée qui imposerait une amende aux entreprises émettant plus qu’une limite prédéterminée n’était pas nécessaire compte tenu des protections environnementales existantes, a rapporté le Washington Post. En novembre, l’Environmental Protection Agency a dévoilé une réglementation qui, selon elle, réduirait les émissions de méthane de 41 millions de tonnes.

« S’ils se conforment fondamentalement à la réglementation, ils ne devraient pas être assujettis aux frais », a déclaré Manchin aux journalistes mercredi soir.

Manchin, qui préside la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, joue un rôle clé dans la détermination de ce qui est finalement inclus dans le projet de loi, le Build Back Better Act, compte tenu de la division 50-50 du Sénat et de ses opinions modérées. Il avait auparavant sonné le glas d’une disposition sur la taxe sur le carbone et d’un vaste programme d’énergie propre de 150 milliards de dollars inclus dans les versions précédentes du paquet.

Mardi, Manchin a insisté sur le fait qu’il n’était « pas un libéral » lorsqu’on l’a interrogé sur le virage à gauche du Parti démocrate lors du sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal. Manchin a également suggéré que le gouvernement fédéral devrait être prudent avant d’aller de l’avant avec des dépenses importantes.

« L’inconnu auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est bien plus grand que le besoin que les gens croient en ce projet de loi ambitieux que nous examinons », a déclaré Manchin dans l’interview avec le WSJ. « Nous devons nous assurer de bien faire les choses. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à inonder le marché, comme nous l’avons fait.

« Nous avons fait tellement de bonnes choses au cours des 10 derniers mois, et personne ne respire », a déclaré Manchin.

Les principaux groupes de l’industrie de l’énergie, quant à eux, se sont opposés farouchement à la redevance sur le méthane dans la version approuvée par la Chambre des représentants du projet de loi. En septembre, l’Independent Petroleum Association of America et l’American Gas Association ont écrit une lettre au Congrès avec plusieurs autres groupes, plaidant contre l’inclusion de la redevance sur le méthane dans la législation.

« De nouveaux frais ou taxes sur les sociétés énergétiques augmenteront les coûts pour les clients, créant un fardeau qui pèsera le plus lourdement sur les Américains à faible revenu », indique la lettre. «Ces nouveaux coûts majeurs entraîneront très probablement des factures plus élevées pour les clients de gaz naturel, y compris les familles, les petites entreprises et les producteurs d’électricité.»

