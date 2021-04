Provoque une collision et le niveau de gauche est l’un des siens – RedState ⋆ .

Nous vivons à une époque d’annulation et il semble que personne n’est en sécurité.

Ce serait, personne.

Pourtant, des éléments de la gauche non religieuse pourraient-ils être en fait l’un des athées les plus célèbres du monde?

Pourquoi, oui – oui, ils pourraient.

Ces jours-ci, du même côté de l’allée, provoquent des heurts avec cause.

Aujourd’hui apporte des nouvelles d’une collision colossale.

Vous connaissez peut-être le célèbre biologiste évolutionniste Richard Dawkins.

L’un de ses livres les plus vendus: The God Delusion.

Quelques sélections:

Le Dieu de l’Ancien Testament est sans doute le personnage le plus désagréable de toute fiction: jaloux et fier de lui; un maniaque du contrôle mesquin, injuste et impitoyable; un nettoyant ethnique vindicatif et sanguinaire; un intimidateur misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, filicide, pestilentiel, mégalomane, sadomasochiste, capricieusement malveillant. Il y a quelque chose d’infantile dans la présomption que quelqu’un d’autre a la responsabilité de donner un sens et un sens à votre vie… Le point de vue vraiment adulte, en revanche, est que notre vie est aussi significative, aussi pleine et aussi merveilleuse que nous choisissons de la faire. N’endoctrinez pas vos enfants. Apprenez-leur à penser par eux-mêmes, à évaluer les preuves et à ne pas être d’accord avec vous.

Une autre ligne de choix Dawkins (prétendument tirée d’un éditeur du New Scientist Magazine):

Un tel gars serait-il adopté par The Party of Science ™?

Il semble que Sí.

Au moins, Richard était enveloppé par le groupe athée American Humanist Association (AHA).

En fait, l’organisation lui a décerné sa plus haute distinction: «Humaniste de l’année».

Dawkins a marqué la victoire en 1996.

Mais la semaine dernière – ce serait un quart de siècle plus tard – il a tweeté ce qui suit:

De toute évidence, cela ne convenait pas à AHA.

Par conséquent, l’association – dont le slogan est «Bien sans Dieu» et qui défend «la promotion des valeurs progressistes et de l’égalité pour les humanistes, les athées et les libres-penseurs» – a dépouillé Richard de son titre.

Dans un communiqué de presse, AHA a souligné une histoire problématique:

Et quant à ceux dont l’identité de genre diffère de leur sexe biologique:

Une action ample a été prise par la suite:

Par conséquent, le conseil d’administration de l’AHA a conclu que Richard Dawkins ne mérite plus d’être honoré par l’AHA et a voté pour retirer, avec effet immédiat, le prix de l’humaniste de l’année 1996.

Richard’s a depuis ajouté un peu de nuance, parsemé d’un rinçage républicain:

«Je n’ai pas l’intention de dénigrer les personnes trans. Je constate que ma question académique «Discuter» a été mal interprétée en tant que telle et je le déplore. Ce n’était pas non plus mon intention de m’allier de quelque manière que ce soit avec les fanatiques républicains aux États-Unis qui exploitent maintenant ce problème.

Parmi les impies, le gars l’obtient – et pas seulement d’AHA.

Les athées américains ont également abattu Dawkins.

Selon leur site, la vice-présidente des affaires juridiques et politiques du groupe est Alison Gill, «une femme trans».

Alison a rasé Richard, concluant ainsi:

Les personnes trans sont constamment attaquées dans tout notre pays. Impliquer que nos identités sont en quelque sorte frauduleuses et se demander si nous existons même nous déshumanise et aide à justifier cette violence. En 2020, le HRC a signalé un nombre record d’attaques mortelles contre des personnes trans et de genre non conformes, dont la majorité étaient des femmes trans noires et latines – les plus à risque.

Étant donné les répercussions pour les millions de personnes trans dans ce pays, dans cette vie unique, nous devons vivre, en tant qu’athée et en tant que femme trans, j’espère que le professeur Dawkins traitera cette question avec plus de compréhension et de respect à l’avenir. S’il a des questions, je serai ravi de vous aider.