proyector portátil 4K et una gran batería

Si eres un gran amante de ver películas y series allá donde vas, pero no te parece que la pantalla del portátil o tablet sea el lugar adecuado para disfrutar al máximo, ideal para ti puede ser utilizar un proyector 4K portátil. Te mostramos cómo conseguir uno con una oferta que es espectacular.

El descuento que puedes aprovechar en Amazon en estos momentos se situa en el 10% de su precio habituel. Por lo tanto, te puedes horrible 50 euros. No parece mucho, pero debes saber que este tipo de productos habitualmente no tienen rebaja alguna y, así, creemos que esta es una opción que debes tener muy en cuenta -especialmente si eres de los que tienen una cuenta Prime ya que no tendrás que Pagar nada por el envío y recibirás un dispositivo al día siguiente de realizar la compra-. Este es el enlace que tienes que utilizar:

Lo mejor de este proyector 4K

Para empezar el tamaño máximo de pantalla que vas a poder utilizar utilizas hablando es de 300 poulgadas, donde no faltará una resolución máxima que llega a 4K. De esta forma, podrás sacar partido a prácticamente cualquier contenido que tengas tanto almacenado in the nube como en dispositivos como por ejemplo discos de almacenamiento externo. Además, el obturador incluido esta buena muy buena calidad ya que hablamos de un modelo activo DLP-Link 3D. Esto asegura entre otras cosas suena définition muy buena un trabajo excelente en todo lo que tiene que ver con el enfoque.

También nos parece bastante destacable indicar que en el interior de este BYINTEK U70 Pro encontrarás el sistema operativo Android (en version 6.0). Esto significa que vas a poder utilizar de forma avanzada el proyector del que estamos hablando ya que podrás instalar una buena cantidad de aplicaciones como por ejemplo los clients para acceder a servicios in the nube como por ejemplo YouTube; Netflix ; y Amazon Prime Video… y esto lo lograrás sin pagar nada por la descarga. Por cierto, para acceder a Internet puede dar uso a Wifi, lo que evitará que pongas cable alguno por medio.

Buenas opciones en este modelo

Entre las que llaman la atención está todo lo que tiene que ver con la autonomía, un apartado esencial para un modelo que es portable y que cuenta para ello con un asa en la zona superior que te permitirá llevar de un lado a otro el dispositivo con comodidad (el peso también ayuda debido a que es de tan solo 1,42 kilos). El caso es que, con una carga de su batería interna de 15.600 mAh, esto es un amperaje que permite llegar hasta las cuatro horas de uso, tiempo más que suficiente para poder disfrutar de varios capítulos de una serie la práctica totalidad de las películas que existen ahora mismo. Sin duda, este es un excelente detalle que hace recomendable a este dispositivo.

Para finalizar debes saber entre la conectividad que vas a encontrar en este producto hay puertos USB accessoires conectaires; HDMI ; Bluetooth; e, incluso, una útil toma de auriculares. Si a todo Lo comentado le sumamos el brillo máximo que es capaz de utilizar llega a 400 lumenes y que el contraste alcanza los 10000:1 Está bastante claro que la calidad de este completo proyector 4K es mas que convaincante para poder llevar de un lado a otro todos los contenidos multimedia que te gusta utilizar.