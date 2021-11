Proyector portátil con una oferta brutal en Amazon, ¡solo 99€!

Aunque lo cierto es que a día de hoy es posible encontrar una Smart TV de grandes dimensions a un precio mucho más asequible que hace unos años, la verdad son muchos los que todavía prefieren echar mano de un proyector para vivir una auténtica experiencia de cine casa. Además, hoy en día es posible contar con proyectores de reducido tamaño que podemos poner en cualquier sitio y llevar fácilmente donde vayamos. Modelos para enviar todo tipo de contenidos incluso desde el móvil, como ocurre con este Artlii Enjoy 2, un portátil du proyector que podemos conseguir ahora en oferta par menos de 100 euros.

Se trata de un mini proyector portátil que ofrece un alto brillo, alto contraste y una résolution Full HD. Un modelo que cuenta con un chip de imágenes en color Mstar capaz de proporcionar una gama de colores mucho más amplia y con colores muy vivos y realistas.

Tamaño muy compacto e imágenes de hasta 300″

Este proyector tiene unas dimensions de tan solo 20 x 16 x 9 cm y un peso de tan solo 1 kilogramo, lo que le convierte en un modelo que podemos colocar casi en cualquier sitio y que podemos llevar cómodamente de un lado para otro con total comodidad. De esta forma, no solo basta con un pequeño hueco para poderlo colocar en el salón de casa o cualquier habitación, sino que además lo podemos llevar allá donde vayamos para disfrutar de nuestros contenidos favoritos en una pantalla de grandes dimensiones.

Y es que este proyector Artlii Enjoy 2 es capaz de ofrecer imágenes de hasta 300 pulgadas. También permite la opción ajustar el tamaño de la pantalla en el rango de 60% – 100% a través de la fonction de zoom y así adaptarse un cualquier escenario de visualización. Eso sí, a pesar de que es un modelo compatible with teléfonos inteligentes tanto iOS como Android, the función de zoom no isá available si estamos proyectando une imagen desde el smartphone.

Es un modelo que cuenta con conectividad Wi-Fi et Bluetooth 5.0, por lo que además de poderlo conectar a un móvil o tablet, también nos permite conectarlo a un altavoz o auriculares inalámbricos. Cuenta con una interfaz HDMI para su conectivad por cable, aunque también ofrece flexibilidad para the connection with otros dispositivos como TV Stick, memorias USB, tarjetas de memoria, videoconsolas u ordenadores.

Proyector portátil por solo 99,99 euros

Tal y como ya os adelantábamos, este proyector portátil Artlii Enhoy 2 está en estos momentsos de oferta a un precio increíble. Oui que ahora es posible comprarlo por seul 99,99 euros. Un modelo cuyo precio original es de 119,99 euros y que cuenta con un 17% de descuento en Amazon.

Además, el gigante de las compras en ligne permite pagar este mini proyector cómodamente en cuatro cuotas de 25 euros cada una durante un plazo máximo de 90 días sin tener que soportar ningún tipo de interés. El plazo de entrega para este proyector es de tres días hábiles, salvo que seamos clientses Amazon Prime, en cuyo caso lo podemos recibir en casa en solo un día hábil. En cualquier caso, los Gastos de envío son gratis.