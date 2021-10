Proyector Xiaomi certifié par Netflix de oferta en Amazon

Cada vez son más los que deciden utilizar un proyector cuando desean ver una película en casa para tener una experiencia lo más cercana posible a la de una sala del cine. Si estás buscando comprarte un dispositivo de este tipo para conseguirlo tú también, ahora uno de los mejores modelos de Xiaomi lo puedes conseguir con una spectaculaire oferta en Amazonie.

El equipo del que hablamos tiene diferentes virtudes y, una de ellas, quieres tener un diseño de lo más lamativo que encajan prácticamente en cualquier lugar (y sin faltar una estabilidad excelente algo que siempre es muy positivo para un producto de este tipo). Además, sus dimensiones son bastante contenidas ya que se quedan únicamente 21 x 32 x 29 centimètres, por lo que cabe en casi cualquier lado. Por cierto, que este producto no le faltó mando a distance con muchas funciones para poder controlar cualquier parámetro está el propio dispositivo o de la reproducción.

Otra de las cosas que resulta muy important conocer es que en el interior de este Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro vas a encontrar el sistema operativo Android de Google, por lo que vas a Poder instalar una buena cantidad de aplicaciones de forma gratuita para no tener problema alguno a la hora de acceder a contenidos in the nube o dar uso a reproducteurs multimedia avanzados. Por cierto, el mando a distancia antes mencionado tienes un botón que te permite acceder al assistance de voz de la compañía de Mountain View, algo que seguro más de uno agradece ya que podrás hasta poder gestionar todos los accesorios que tienes en casa y son compatibles.

Opciones de imagen en este proyector Xiaomi

Son varias las buenas opciones qué vas a encontrar en este equipo todo lo que tiene que ver con la calidad de imagen, ya que por ejemplo su resolución es Full HD y se combina a la perfección con una luminosidad de 1300 lumenes… más que suficiente para que puedas ver con total precisión cualquier cosa independientemente del lugar donde decidas hacerlo (incluyendo lugares completamente oscuros). Aparte, otros buenos detalles que se deben conocer es que el tamaño de la pantalla que es capaz de reproducir llega a las 200 poulgadas y a jugado de enfoque doble -TOF más cámara- asegura que rápidamente siempre vas a obtener la mejor calidad posible… y no le falta corrección automática omnidireccional!

Otro buen detalle a conocer este producto es que cuenta con sus propios altavoces estereo, por lo que no vas a tener que utilizar un sistema externo a la hora de disfrutar de una buena calidad de sonido. Por lo tanto, el Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro está claro que incluye todo lo que se puede necesitar para conseguir el siempre deseado cine en casa.

La oferta en Amazonie

Aquí también hay buenas noticias ya que, ahora mismo, el producto del que estamos hablando cuenta con un descuento del 27%… lo que supone un ahorro efectivo de nada más y nada menos que 269,74 euros. Una cifra pocas veces vista en la mencionada tienda online a la que debes sumar la compatibilidad con las cuentas Prime que evitan que tengas que Pagar nada por los gastos de envío. Este es el enlace que debes utilizar:

Antes de finalizar hay un par de detalles que creemos que son muy importantes conocer de este proyector Xiaomi: ofrece compatibilidad este proyector con cualquier contenido HDR10 lo que asegura un realismo de los colores excelente y, esto, además supone que éste sea para un producto certific consommer con la máxima calidad posible películas y series de Netflix ya que está certificado.