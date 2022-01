Proyector Xiaomi de 200″ a precio de chollo: ahorra 200€

La verdad que Xiaomi hace productos de todo tipo, pero, lo más important, es que siempre los hace bien. Su calidad es absoluta en cada uno de sus lanzamientos, algo que queda más demostrado que nunca con este proyector del que vamos a hablar a continuación. Así que si quieres conocer sus prestaciones y, sobre todo, su precio, te recomendamos que sigas leyendo.

Monta tu propio cine

El modelo del cual estamos hablando es el Xiaomi Mi Projecteur Intelligent 2 Pro, uno de los mejores proyectores que puedes encontrar actualmente en el mercado, algo que, sin lugar a dudas, cualquiera que lo haya probado aunque sea una vez te dirá sin tapujos.

Lo primero que merece la pena mencionar es la calidad de imagen de este proyector. Este modelo nos ofrece una alucinante resolución Full HD, además de ofrecernos la posibilidad de reproducir contenidos HDR10, es decir, avec unos niveles superiores de brillo, contraste, colores y nitidez en comparación con el resto de sus competidores. Y si hablamos de calidad de imagen, es important que mentemos funciones como su autoenfoque en dos segundos o su brillo de hasta 1.300 lúmenes. Por tanto, podrás disfrutar de una calidad cinematográfica sin igual son total comodidad.

La capacité de proyección de este Xiaomi Projector 2 Pro es de 120 poulgadas, una cifra bastante superior a la que pueden ofrecer los televisores convencionales que tenemos en casa. Pero no todo es imagen, ya que ise proyector cuenta con unos altavoces integrados compatibles with Dolby que nos trasladarán hasta la misma sala de cine, gracias a su sonido potente y envolvente. Desde luego, disfrutar de las mejores series y películas con este proyectos es una experiencia audiovisuel completamente nueva y que, una vez que la probemos, no querremos dejar atrás.

Si todo esto os ha convencido, esperad a conocer su precio: estamos seguros de que no podréis resistir la tentación de comprar un producto de tan alto nivel como es este.

Una rebaja de ensueño

Como sabréis todos los que nos leéis de forma habitual, en Topes de Gama somos muy amigos de las buenas ofertas. Así que, como no podría ser de otra manera, hemos rebuscado y rebuscado hasta dar con un descuento increíble en este proyector. La promoción en cuestión la encontramos en la página web de Amazon, donde disfrutaremos de un 20% de suite, el cual nos ayudará a ahorrar, nada más y nada menos, que 200 euros en nuestra compra.

Así pues, si el precio general de este producto es de 999 euros, ahora puede ser nuestro por 799 euros. Oui, desde luego, 200 euros más de ahorro en el bolsillo se notan muchísimo, y más si tenemos en cuenta que venimos de gastarnos un buen dinero en estas fechas.