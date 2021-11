Proyector Xiaomi tirado de precio por el Cyber ​​Monday en Worten

Hoy en día existe una fuerte demanda de televisores de gran tamaño, lo que ha hecho que podamos contar con muchos modelos a buen precio. Sin embargo, todavía son muchos los que, para disfrutar de una auténtica experiencia de cine en casa, prefieren hacer uso de un proyector. Si estás buscando uno de gran calidad en oferta, ahora puedes conseguir este proyector Xiaomi 4K avec un rebaja increíble.

El modelo en concreto es el Xiaomi Mijia ALPD3.0 un proyector con el que poder disfrutar de imágenes de enorme tamaño y calidad y así poder vivir una experiencia lo más parecida a ir al cine pero sin salir de casa. Un modelo que encontramos en estos momentsos en Worten con un interesante descuento y que incluye los gastos de envío gratis.

Ahorra 370€ en este proyector Xiaomi

Concretamente, el precio oficial de esta potente proyector Xiaomi con resolución nativa 4K es of 1699,99 euros, pero gracias a la oferta available ahora in Worten con motivation del Cyber ​​Monday, esposible conseguirlo con un interesante descuento y envío gratis.

El ahorro que encontramos por este modelo es de nada más y nada menos que 370 euros, cantidad que pagaremos de menos si aprovechamos esta oferta. Por lo tanto, el precio final para el proyector es de 1329,99 euros. El plazo de entrega es de entre una y dos semanas y los gastos de envío son totalmente gratis.

Pantalla de 150″ con resolución 4K en tu casa

Para empezar, hay que decir que este proyector Xiaomi es un modelo con fuente de luz ALPD 3.0 capaz de ofrecer una luminosidad de 2400 lumenes ANSI. Un proyector que ofrece una gran fidelidad de color y que es capaz de proyectar imágenes hasta de 150 pulgadas avec une résolution 4K.

Un modèle que cuenta con corrección trapezoidal y enfoque automáticos y que está impulsado por un chip Amlogic T9T2 de cuatro núcleos, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de espacio para el almacenamiento interno. También cuenta conectividad WiFi, Bluetooth, ports HDMI, USB, mini jack de 3,5 mm, connecteur Ethernet y salida óptica de audio.

Para que la experiencia audiovisuel mer complète, este proyector Xiaomi incluye también dos altavoces de 10W de potencia cada uno y compatibles con DTS et Dolby Audio, por lo que ofrece un sonido envolvente y de calidad sin necesidad de conectar cualquier otro sistema de sonido adicional.

A nivel de diseño, se trata de un modelo con formato muy tradicional, con forma rectangulaire y todas conexiones en la parte trasera. En la parte frontal aparece la lente ajustada al lado izquierdo, mientras que en los laterales encontramos la salida de audio de los dos altavoces integrados. Este proyector Xiaomi viene acompañado de un mando a distance con el que poder realizar los ajustes necesarios o controlar la reproducción sin tener que levantarnos del sofá.

El tamaño de este proyector es 31,7 cm de largo, 26,5 cm de ancho y tiene una altura de 11,2 cm, por lo que permite colocarlo encima de cualquier mueble o mesa auxiliaire con total facilidad y comodidad.