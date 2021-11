Proyectores rebajados por el Black Friday de Amazon

Mucha gente sueña con poner un proyector en casa. Lo cierto es que es lo más parecido a estar en el cine sin pagar entrada. Sin embargo, el alto precio que tenían los proyectores hace unos años, disuadían a la mayoría de hacerse con uno. Hay también otros factores que escapan a nuestra voluntad de tener un proyector, como el espacio que tengamos available para la proyección. Hoy en día el precio de los proyectores ha bajado tanto que son mucho más asequibles, y además permiten una proyección para casi cualquier estancia. Ahora y adelantándose al Black Friday, encontramos un buen puñado de proyectores baratos, que además tienen un descuento adicional.

Lo cierto es que a al hora de comprar un nuevo proyector, podemos volvernos locos. Hay muchísimas marcas y modelos, ya que a los fabricantes clásicos se han sumado una horda de fabricantes chinos (por lo general) que ofrecen un producto con una ajustada relación calidad/precio. Si echamos un vistazo en Amazon, vemos con sorpresa que muchos productos se ahn adelantado al Black Friday, incluyendo varios proyectores. Hemos hecho una selección de los más interesantes para que podáis elegir el que mejor se adapte a vuesstras necesidades.

Projecteur 4K Seelumen FH900

Este proyector destaca sobre muchos otros de su competitionncia directa al contar con une lumière de 8.200 lumenes et une résolution native 1080p avec la 4K. Además, cuenta con Android TV para reproducir contenido multimédia como Netflix, Prime video, Movistar+, Youtube entre autres applications que pueden descargarse directamente desde Google Play. Puede proyectar vídeo o imágenes a gran calidad hasta en 150 pulgadas. También dispone de correction numérique 4D punto por punto podremos ajustar cada angulo de la proyección de forma independiente comodamente desde el mando a distance. Su precio cae hasta los 202 euros.

Projecteur WiFi 1080P

Este proyector Gobran H3 cuenta con 6500 lúmenes y permite proyectar una imagen entre 40 y 140 pulgadas con total calidad. Según detalla el fabricante, la lámpara de proyección puede alcanzar las 60.000 heures. Con una vida útil de 8 horas al día, la lámpara de proyección durará hasta 20 años. Podremos transmitir contenidos de manera inalámbrica desde nuestro móvil gracias a su conexión Wi-Fi. Pero la conectividad inalámbrica no es la única presente en este proyector, ya que tiene puertos integrados HDMI, VGA, AV, USB, auriculares y tarjeta SD, así como cable AV y HDMI incluido. Puede ser nuestro pour 93,45 euros.

Artlii Play Proyector Android

Estamos hablando de un proyector Wi-Fi, lo que significa que se puede conectar tanto a Android como a iOS, Windows 10, un Macbook o une tablette. Ha sido uno de los primeros del mercado et integrar WiFi de double banda 2.4G / 5G integra sistema operativo Android. Esto significa que nada plus encenderlo veremos preinstaladas aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, HBO et beaucoup d’autres. Pero eso no es todo, ya que podrán descargarse miles de aplicaciones directamente desde el bazar Google Play y proyectar une imagen de hasta 200 pulgadas. Su precio cae hasta los 203 euros.

ViewSonic M1 Mini Plus

Si buscamos un tamaño más compacto y un proyector para llevar a cualquier parte, Una buena opción es el ViewSonic M1 Mini Plus. Es un proyector de tamaño práctico que cabe en cualquier bolsillo. Proyecta une imagen de hasta 100 pulgadas en cualquier pared o techo. También pesa muy poco, solo 300 grammes et su batería integrada ofrece más de dos horas. es suficiente para que tu película favoriteita. Cuenta con una resolución Resolución WVGA (854 x 480), connexions HDMI, USB y micro USB y sonido potente gracias a un altavoz JBL integrado. Ahora Tiene un precio de 194 euros.

Philips PicoPix MAX

Terminamos esta selección con los casi 200 euros de suite que tiene este proyector de Phillips. El PicoPix Max One projette en auténtico Full HD 1080p, avec des couleurs réalistes, gracias al LED de 4 canaux. Connexions vidéo USB-C et HDMI pour Apple MacBook et appareils intelligents. Integra una batería de 5 horas, enfoque eléctrico, zoom digital y corrección trapezoidal automática. Este modelo es muy compacto e integra tienda propia de aplicaciones, logrando una proyección de calidad de hasta 120 pulgadas.