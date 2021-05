PRPO Stock: 12 choses à savoir sur le lancement du test d’anticorps Precipio Rapid COVID-19 sur Amazon

Precipio (NASDAQ:PRPO) lance son test rapide d’anticorps COVID-19 en vente sur Amazon (NASDAQ:AMZN) et son action grimpe aux actualités. Cependant, ce n’est pas seulement un cas où tout le monde peut l’acheter.

Jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux tests rapides de coronavirus à venir sur Amazon.

L’offre de tests Precipio pour les anticorps IgG et IgM. Il est également capable de produire des résultats en 20 minutes seulement. En plus de cela, il s’agissait du premier test basé aux États-Unis à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le point de service. Les clients peuvent voir le test du coronavirus sur le site Web d’Amazon. Malgré cela, tout le monde ne peut pas l’acheter. La vente du test n’est disponible que pour les prestataires de soins médicaux qualifiés. Cela signifie que les clients moyens peuvent simplement acheter l’un des tests de coronavirus pour eux-mêmes. Cependant, la liste promet une expédition de deux jours pour ceux qui sont en mesure de l’acheter. Le kit de test sur Amazon comprend “25 cartes de test, 25 lancettes et 25 tubes capillaires, ainsi qu’une bouteille de liquide tampon suffisante pour 25 tests.” Il convient également de souligner que ces tests ne nécessitent aucun équipement de laboratoire. Precipio a les droits exclusifs de vendre ces tests de coronavirus sur Amazon. Les tests sont réalisés par Nirmidas Biotech, basée en Californie.

Ilan Danieli, PDG de Precipio, a déclaré cela à propos de la nouvelle faisant grimper l’action PRPO aujourd’hui.

«Nous sommes très heureux de travailler avec notre partenaire Nirmidas pour obtenir cet important test rapide sur la plus grande plate-forme de vente au détail au monde. Nous sommes impatients de travailler avec d’autres points de vente au détail, ainsi qu’avec Nirmidas pour faire progresser ce produit vers une utilisation à domicile, après avoir reçu l’autorisation appropriée de la FDA. »

Le stock PRPO était en hausse de 91,2% lundi après-midi.

Precipio n’est pas la seule entreprise à faire l’actualité sur les coronavirus ces derniers temps.

D’autres entreprises fournissent également des mises à jour sur les nouvelles du coronavirus que les investisseurs voudront noter. Cela inclut Valneva, Ocugen (NASDAQ:OCGN), et Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO). Les investisseurs peuvent en savoir plus sur les liens suivants!

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

