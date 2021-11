La Performing Right Society (PRS) et la Mechanical-Copyright Protection Society Limited (MCPS) ont officiellement signé une « extension du contrat de service » qui les maintiendra unis sous la bannière globale PRS for Music jusqu’à la conclusion de 2025.

PRS for Music a dévoilé aujourd’hui le nouvel accord finalisé, via une publication officielle envoyée par courrier électronique à DMN. L’organisation basée à Londres, qui est issue d’un pacte original de 1997 entre PRS, 107 ans, et MCPS, 97 ans, est sur le point de « continuer à fournir ses services de gestion des droits leaders sur le marché à MCPS et à ses membres », le parties concernées notées. (2013 a vu les entités mener « la restructuration du partenariat », il convient de le mentionner, « avec MCPS passant à son statut actuel de » client de PRS for Music.)

De plus, le PRO et l’agence de redevances mécaniques pourront « poursuivre leur licence conjointe » des droits en cours, « simplifiant ainsi le processus » et « proposant d’importantes économies de coûts administratifs pour les titulaires de droits », a indiqué PRS for Music, qui a rapporté une baisse de la collecte de 20% pour 2020.

Adressant le contrat qui vient d’être finalisé dans un communiqué, le PDG de PRS for Music, Andrea Czapary Martin, a déclaré en partie : clients et membres dans ce monde axé sur la technologie et les données.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre travail vital avec MCPS, alors que nous nous efforçons d’optimiser nos partenariats et coentreprises pour maximiser les revenus des membres », a conclu le responsable de PRS for Music, qui a supervisé un changement dans les règles de diffusion en direct de PRS plus tôt cette année.

Le PDG de MCPS, Paul Clements, a déclaré dans une déclaration : « Nous sommes ravis de confirmer un nouvel accord avec nos partenaires établis, PRS for Music. Ensemble, nous continuons à nous engager à garantir les meilleurs résultats possibles pour nos membres éditeurs, auteurs-compositeurs et compositeurs, tout en maintenant notre valeur commune d’orientation client. »

Le mois dernier, PRS for Music – ayant signé des accords de licence avec TikTok et Triller il y a environ un an – a engagé Fabienne Leys, ancienne dirigeante de Def Jam, pour diriger les « relations avec les membres nord-américains et l’industrie » de PRS, en plus de faire appel à Colin Campbell-Austin en tant que premier responsable de l’inclusion et de l’expérience employé de l’organisation.

Enfin, en ce qui concerne les récents développements concernant PRS for Music et ses plus de 155 000 membres, l’entité a également conclu le mois dernier « un nouvel accord de licence musicale de cinq ans avec la BBC ». L’accord global couvre spécifiquement « la gamme complète de services de la BBC, y compris la télévision, la radio, iPlayer et Sounds au Royaume-Uni, ainsi que BBC World Service et BBC Studios à l’échelle internationale ».