PRS for Music Faces repousser plus de 10% des tarifs de diffusion en direct rétrodatés

PRS for Music a officiellement émis un tarif rétroactif de 10% pour la diffusion en direct, bien que tout le monde ne soit pas ravi de la «remise» temporaire du tarif.

La société de gestion collective britannique âgée de 107 ans – qui a lancé fin janvier une plate-forme de licence pour les diffusions en direct à petite échelle, avant de revenir en arrière en raison des critiques de créateurs indépendants – a récemment dévoilé le tarif rétroactif de 10%. De plus, ce dernier fait partie d’un ensemble plus large de changements apportés à l’offre de licences de l’entité basée à Londres pour les concerts virtuels.

En commençant par le tarif de diffusion rétroactif mentionné initialement, PRS, «pour soutenir le secteur en direct pendant sa fermeture forcée», facturera désormais «un taux d’actualisation provisoire» de 10% des revenus (ainsi qu’une taxe sur la valeur ajoutée) sur les spectacles de diffusion en direct. qui rapportent plus de 1500 £ (2099,82 $) – et des émissions en ligne qui l’ont fait en 2020, ce qui signifie que certains artistes britanniques pourraient être sur la sellette pour des centaines, voire des milliers de dollars.

Cependant, les concerts en direct qui génèrent moins de 1 500 £ seront toujours soumis au «programme des petits concerts», et le taux réduit de 10% «s’appliquera tant que des restrictions matérielles seront en place pour le secteur des concerts en direct». Une fois ces restrictions levées, cependant, «un taux permanent sera nécessaire», selon le texte.

Dans le cadre de ce «programme de petits concerts», les artistes auront la possibilité d’acheter une licence pour un prix fixe (25 £ pour les émissions en direct qui représentent 500 £ / 700,11 $, 75 £ pour 501 £ à 1 000 £ et 125 £. pour 1 001 £ à 1 500 £).

Alternativement, une «licence sur mesure» est disponible au tarif précédemment noté (réduit) de 10% ou «3p pour 5 minutes d’une chanson (ou d’une partie de celle-ci), par billet.» Bien entendu, PRS ajoutera une TVA sur ces totaux. Il convient également de mentionner que PRS a prolongé la durée de la licence de concert en direct de 24 heures à 72 heures après la représentation originale – un point important en ce qui concerne les fenêtres de lecture et, par conséquent, la valeur fournie aux fans.

Le changement le plus important dans la structure de licence de diffusion en direct de PRS for Music, mis à part le tarif de 10%, est que les artistes qui interprètent uniquement leur propre travail – dont ils doivent posséder 100% – peuvent désormais obtenir une licence gratuite, quelle que soit la série. revenu.

Cela dit, lorsque «les membres du groupe devraient collectivement recevoir toutes les redevances de la représentation individuelle, chaque membre devra obtenir sa propre licence discrétionnaire». Cet arrangement – comme le taux tarifaire réduit de 10 pour cent – restera en place «tant que le secteur vivant est limité par des restrictions matérielles sur la façon dont il peut fonctionner».

Le Music Managers Forum (MMF) du Royaume-Uni – un critique de longue date des frais de PRS – ainsi que la Featured Artists Coalition (FAC) ont repoussé les 10% des frais de diffusion en direct dans une déclaration conjointe, indiquant que cela «pourrait être dommageable pour de nombreux artistes qui ont retransmis en direct pendant la pandémie. »

«Le prélèvement proposé est considérablement plus élevé que le tarif initial de 8% proposé par PRS fin 2020, et plus du double du taux pour les spectacles physiques en direct», ont poursuivi les responsables des organisations, la directrice générale de MMF Annabella Coldrick et le PDG de FAC David Martin.

«Il y a des changements positifs annoncés aujourd’hui, en particulier au niveau de la base. Nous nous félicitons de l’octroi de licences mondiales pour les diffusions en direct dans la mesure du possible, mais nous conseillons aux artistes et aux promoteurs d’attendre que cela soit formellement convenu jusqu’à ce que les frais soient payés pour éviter une double réclamation sur ces revenus.

«MMF et FAC estiment que le niveau élevé des tarifs antidatés pour les émissions en ligne sera largement considéré comme injustifiable. Cela frappe le plus durement les artistes du milieu et ne peut certainement pas être interprété comme une «remise».

«Nous exhortons PRS à reconsidérer et à revenir avec des propositions justes et raisonnables dont l’ensemble du secteur, y compris ses propres membres, peuvent bénéficier», ont conclu les entités.

Au moment de la publication de cet article, PRS n’avait pas répondu publiquement aux critiques. En octobre, l’organisation a signé un accord de licence avec Triller – et, le mois suivant, a conclu un accord de licence avec TikTok.