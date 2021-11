PS Now : jeux gratuits de décembre 2021 et date de sortie de PlayStation Plus

Deux des jeux gratuits PS Now de décembre 2021 ont été confirmés et les joueurs sont à la recherche de fuites alors que nous attendons la date de sortie des nouveaux cadeaux PlayStation Plus.

Bien qu’il ne soit pas aussi bon que le Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Sony a été assez décent au cours des deux derniers mois. Octobre a vu l’arrivée de The Last Of Us Part 2 et novembre a apporté la Mafia Definitive Edition.

Nous devrons attendre encore une semaine pour que le rideau soit levé, mais il y a deux titres connus que les fans doivent anticiper.

Que sont les jeux gratuits PS Now de décembre 2021 ?

Deux des jeux gratuits PS Now de décembre 2021 sont Grand Theft Auto 3 Definitive Edition et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Il s’agit du quatrième jeu Final Fantasy ajouté au service d’abonnement de Sony depuis septembre et janvier verra le dernier avec The Zodiac Age. FFX est considéré comme un classique par beaucoup, et la meilleure nouvelle est qu’il s’agit de deux jeux dans un seul package.

Quant à Grand Theft Auto, cela vient de la Definitive Trilogy Edition récemment publiée qui a été un peu un gâchis comique. Ce n’est pas aussi bon que Vice City ou San Andreas, mais c’est gratuit, donc difficile de se plaindre.

Fuite de PlayStation Now

Aucune fuite n’a émergé au moment de la rédaction, mais il y en aura probablement plus près de la date de révélation du 6 décembre.

Bien qu’il n’y ait pas de fuites pour Now, il y en a pour PlayStation Plus avec les offres de vacances qui auraient été découvertes comme Godfall, Mortal Shell et Lego DC Supervillains. Ceux-ci ne sont pas officiels, mais ils proviennent de delelabs souvent fiables.

PS Plus date de sortie de décembre 2021

La date de sortie des jeux gratuits PS Plus et PlayStation Now de décembre 2021 est le 7 décembre.

Quant à savoir quand ils seront officiellement dévoilés, la sélection Plus sera probablement confirmée le 1er décembre avec les offres Now le 6 décembre. Encore une fois, Mortal Shell et co ont été divulgués mais ils ne sont pas encore officiels.

S’il s’agit de Mortal Shell et des deux autres, alors c’est un fantastique cadeau de Noël en avance pour les fans de Dark Souls, car MS est l’un des meilleurs clones semblables à des âmes.

