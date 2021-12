PS Now : jeux gratuits de janvier 2022 et date de sortie de PlayStation Plus

L’un des jeux gratuits PS Now de janvier 2022 a été confirmé et il semble que tous les cadeaux PlayStation Plus aient été révélés via des fuites bien avant la date de sortie.

Bien qu’il ne soit pas aussi bon que le Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Sony a été assez décent au cours des trois derniers mois. Octobre a vu l’arrivée de The Last Of Us Part 2, novembre a apporté la Mafia Definitive Edition et décembre nous a donné Grand Theft Auto III.

Nous devons attendre un peu que le rideau se lève, mais il y a un titre célèbre que les joueurs attendent pour la nouvelle année.

EPIC GAMES: 15 jours de jeux gratuits fuite de la liste 2021 du 27 au 30 décembre Persona 5 Royal – Meet the Phantom Thieves Trailer | PS4

Que sont les jeux gratuits PS Now de janvier 2022 ?

L’un des jeux gratuits PS Now de janvier 2022 confirmés est Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Il s’agit du cinquième jeu Final Fantasy ajouté au service d’abonnement de Sony depuis septembre et ce sera le dernier dans un avenir prévisible. FF XII est l’un des épisodes les plus controversés de la série sans fin, mais nombreux sont ceux qui le considèrent comme un classique.

Bien que Final Fantasy XII soit le seul cadeau confirmé, il y en aura beaucoup d’autres qui le rejoindront dans la bibliothèque de Sony.

PlayStation Now fuit

La seule fuite pour le service d’abonnement moins favorable de Sony à ce jour est Mortal Kombat 11.

Ceci est une gracieuseté de Billbil-kun, leaker de Dealabs dans la section commentaires. En plus de Mortal Kombat 11, le site Web fiable a également révélé les offres du nouvel an PlayStation Plus à venir.

Si cela est correct, nous aurons droit à Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic.

PS Plus date de sortie de janvier 2022

La date de sortie des jeux gratuits PS Plus et PlayStation Now de janvier 2022 est le 4 janvier.

Quant à savoir quand ils seront officiellement dévoilés, la sélection Plus sera probablement confirmée le 29 décembre avec les offres Now le 3 janvier. Encore une fois, Persona 5 Strikers and co ont été divulgués mais ils ne sont pas encore officiels.

S’il s’agit de Persona 5 Strikers et des deux autres, alors c’est un fantastique cadeau de Noël en avance pour les fidèles de Sony.

