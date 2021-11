PS Now : jeux gratuits de novembre 2021 et date de sortie de PlayStation Plus

Les jeux gratuits PS Now de novembre 2021 ont été révélés et la date de sortie des titres PlayStation Plus est proche.

Octobre a été un assez bon mois pour le service d’abonnement de Sony. Nous avons reçu Last of Us Part II et Fallout 76, toujours source de division, mais nous avons également obtenu la collection Amnesia ainsi que le sous-estimé Desperados III.

Maintenant, pour l’avant-dernier mois avant Noël, nous sommes prêts à obtenir le meilleur Final Fantasy de tous les temps.

Que sont les jeux gratuits PS Now de novembre 2021 ?

L’un des nouveaux jeux gratuits officiels pour PS Now de novembre 2021 est Final Fantasy IX.

Il s’agit du troisième jeu Final Fantasy à rejoindre le service d’abonnement entre septembre et janvier. Nous avons déjà reçu FFVII et FFVIII, et nous serons bénis avec FF X et FF XII The Zodia Age en décembre et janvier.

Mis à part sans doute le meilleur Final Fantasy de tous les temps, nous obtenons également ce qui suit :

Mafia Definitive Edition Celeste Service de livraison totalement fiable

Combien coûte PlayStation Now ?

Il coûte 8,99 £ par mois, 22,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ chaque année.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter d’un essai de sept jours. Cependant, si vous n’appréciez pas l’échantillon gratuit, assurez-vous de désactiver votre abonnement dans les paramètres car vous serez configuré avec un renouvellement automatique.

Voici tous les jeux PS Now actuellement disponibles.

Date de sortie de PS Plus en novembre 2021

La date de sortie des prochains jeux gratuits PS Plus est le 2 novembre 2021.

Si vous possédez un casque PlayStation VR, la bonne nouvelle est que vous avez trois offres à attendre sur PlayStation 4. Les trois cadeaux VR sont The Persistance, Walking Dead Saints and Sinners et Until You Fall.

En ce qui concerne les trois autres cadeaux standard, les abonnés ont un mois passionnant devant eux avec :

Première classe Trouble Knockout City Kingdoms of Amular Re-Rekoning

